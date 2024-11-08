Назад 08.11.24, 09:48 Коалиция представила законопроект, лишающий права голоса всех граждан третьих стран В четверг, 7 ноября, в парламентское производство был внесен инициированный правящей коалицией законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики.

На муниципальных выборах 2021 года из имеющих на тот момент право голоса 70 446 граждан РФ проголосовали 29 959 человек, то есть 42,5%. Foto: Liis Treimann

Согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся не только граждане России и Беларуси, но и всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО, передает rus.err.ee.

Согласно законопроекту, пункт 2 статьи 156 Конституции Эстонской Республики будет сформулирован следующим образом: «Граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане Европейского союза и граждане стран НАТО, достигшие 16-летнего возраста, имеют право голосовать на выборах в советы местного самоуправления на условиях, установленных законом. Условия и порядок внесения лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, в списки избирателей определяются законом».

Из представляющих правящую коалицию депутатов под законопроектом не стоят подписи Хеле Эвераус (Партия реформ), Хельмен Кютт, Эдуарда Одинца, Хельо Пикхоф, Рейли Ранд и Танеля Кийка (Социал-демократическая партия).

В случае, если закон будет принят, число жителей, имеющих право голоса на выборах в местные самоуправления, сократится примерно на 72 000 человек, говорится в пояснительной записке к законопроекту.