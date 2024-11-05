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  • 05.11.24, 14:11

Соцдемы обсудят ограничение избирательных прав граждан третьих стран

Вечером 5 ноября правление Социал-демократической партии соберется, чтобы обсудить предложенный председателем партии Лаури Ляэнеметсом правительству компромисс по вопросу об избирательном праве граждан третьих стран, пишет rus.err.ee.
Глава МВД Лаури Ляэнеметс намерен поддержать предложение коалиционных партнеров по лишению проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.
  • Глава МВД Лаури Ляэнеметс намерен поддержать предложение коалиционных партнеров по лишению проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. Foto: Liis Treimann
Вице-председатель Социал-демократической партии (СДП) Евгений Осиновский заявил в понедельник, что не поддержит намерение коалиции пойти по пути ускоренного изменения Конституции в вопросе ограничения избирательных прав граждан стран-агрессоров на муниципальных выборах: «Существует серьезный риск того, что этот шаг окажет безопасности Эстонии серьезную медвежью услугу в долгосрочной перспективе, поскольку бросает тень государственных подозрений на целую социальную группу. Мне жаль, что партия поддалась давлению прессы и конкурентов в этом принципиальном вопросе».
Член правления СДП Эйки Нестор сказал, комментируя компромисс Ляэнеметса, что председатель партии всегда рискует, когда заключает какое-либо соглашение, в вопросе того, получит он одобрение правления или нет.
Нестор считает, что необходимо задуматься о том, кто эти люди, которых лишают права голоса.
«Это не люди, сошедшие с поезда. У них должен быть постоянный вид на жительство. На мой взгляд, в тех странах, где иностранцы живут, соблюдают закон и лояльны к стране, есть основания разрешить им участвовать в местных выборах, и под этим я подразумеваю все страны, а не только Эстонию», – сказал Нестор.

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