Назад 05.11.24, 15:26 Зачем мы сами делаем то, в чем обвиняем граждан России и Беларуси? На днях мой эстонский коллега сказал мне в приватной беседе, что не осмеливается публично высказать свою точку зрения относительно лишения граждан России права голоса, поскольку стоит начать задавать неудобные вопросы, как на тебя навесят не очень приятный ярлык.

Главный редактор ДВ Олеся Лагашина. Foto: Andras Kralla

С его точки зрения, гражданам РФ необходимо оставить это право на местных выборах хотя бы в качестве политической отдушины. Высказать это мнение в своем издании или даже открыто в социальной сети он не считает возможным. И в моем кругу общения он такой не один.

При этом мы оба прекрасно понимаем, насколько это симптоматично, когда в демократическом государстве, с высоким местом в рейтинге свободы прессы, практикующий журналист, который считает действия политиков неразумными и несправедливыми по отношению к части населения, молчит, потому что это адски неудобно выступать с какой-то не очень общепринятой позицией. И я прекрасно понимаю – почему. Это действительно адски трудно и психологически неестественно, поэтому периодически на ту или иную страну опускается своя «эпоха безмолвия». Там, где это допустили и где институты не в состоянии этот процесс предотвратить. Страны, в которых увлекаются, например, переписыванием Конституции.

В диктатуре Путина и Лукашенко нет ведь ничего исключительного, это закономерный результат общественно-политических процессов и того самого попустительства, в котором мы сейчас обвиняем граждан РФ и Беларуси, хотя в сходных обстоятельствах, вне всякого сомнения, точно так же проигнорировали бы очевидные политические изменения, уводящие нас в сторону от гипотетической идеальной демократии. И хотя нам с коллегой хотелось бы верить, что членство в Евросоюзе дает Эстонии некоторый иммунитет перед соскальзыванием чуть ближе к диктатуре, мы оба знаем, что никакой особой прививки от нее не существует. И коллегам в Венгрии и Словакии уже приходилось в этом убедиться.

Еще одна тема, которая слишком часто всплывает в последнее время в частных беседах, – простите, «окончательное решение» известного национального вопроса. Слишком часто, в разговорах с незнакомыми друг с другом людьми, разных возрастов и национальностей, проводится эта параллель, чтобы она была случайной. То самое разлитое в воздухе ощущение зла, когда те, с кем ты вчера делил работу и досуг, сегодня отводят глаза, хотя, как и ты, считают лишение части населения имевшихся у нее прав неправильным. А те, кого ты же привел к власти, с пеной у рта доказывают, что поражение в правах со ссылкой на чужие преступления, – в интересах твоего же собственного государства. Ибо другого у тебя нет.

Разумеется, сравнение с Endlösung гиперболично. Но неплохо иметь его в виду, ибо, повторюсь, общественные процессы не уникальны для каждой страны, соответственно, их возможные результаты в той или иной степени предсказуемы. Иначе зачем вообще мы изучаем историю?

О каких компромиссах мы говорим, когда наказываем группу населения лишением прав за преступление, которое она не совершала? О какой общественной солидарности может идти речь, когда мы требуем от владельцев неправильных паспортов расписки в лояльности, но при этом не требуем этого от эстонского политика, считающего, что, если отдать России оккупированные территории Украины, война не придет сюда? Хотя, разумеется, на любое, самое идиотское, мнение он тоже имеет полное право.

Узаконенное массовое неравенство само по себе представляет проблему, сейчас мы собираемся его усугубить, не задумываясь о том, какой удар нанесет это решение по доверию к государству, по политическим силам, исповедующим либеральные ценности, по взаимоотношениям, продуктивности и способности совместно противостоять подлинным угрозам. Лишая неграждан права политического выбора, мы не оставляем его и тем, кому такое решение не кажется достойным правового государства. Стоило бы иметь это в виду.

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