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  • 09.11.24, 12:29

Глава Eesti Pakendiringlus: образно говоря, нас штрафуют каждый день

За непереработанный пластик приходится платить большие суммы, которые, образно говоря, можно сравнить со штрафом, рассказал руководитель Eesti Pakendiringlus Альдер Харкманн.
Эстония обязана перерабатывать 55% бытовых отходов к 2025 году.
  • Эстония обязана перерабатывать 55% бытовых отходов к 2025 году. Foto: Andras Kralla
«Мы платим за непереработанный пластик несколько десятков миллионов в год. По-моему, нас образно говоря штрафуют каждый день», – сказал он в эфире радио Äripäev.

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