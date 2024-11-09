Глава Eesti Pakendiringlus: образно говоря, нас штрафуют каждый день

Почти половина из почти 1400 опрошенных Äripäev руководителей считают, что больше всего их деятельность сдерживает повышение налогов. Положительное влияние же оказывает снижение процентных ставок и оживление спроса.
Хейти Хяэль с несколькими партнерами создал в мае компанию Sillamäe Tehased, позже переименованную в Greenful SIP OÜ. Предприятие займется переработкой текстильных отходов: к 2026 году планируется построить завод по переработке отходов в стройматериалы.
Под Нарвой, рядом с Балтийской электростанцией появится завод по переработке пластиковых отходов в сырье для химической промышленности. Через три года при поддержке TalTech и Фонда справедливого перехода должна быть запущена пилотная пиролизная установка, после нее – полномасштабная.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.