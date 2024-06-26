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dv.ee

26 июня 2024 в 8:50









Эстония не справляется с выполнением целей по переработке отходов: стране грозит штраф со стороны Еврокомиссии

Государственный контролер Янар Хольм Фото: Andras Kralla

Хотя Эстония взяла на себя обязательство к 2025 году перерабатывать 50% бытовых отходов, она далека от достижения этой цели, и за последние девять лет в этом направлении не было никакого прогресса.

Невыполнение целевых показателей по переработке может привести к разбирательству в связи с нарушением и штрафу со стороны Европейской комиссии, следует из отчета Госконтроля.