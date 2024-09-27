Назад 27.09.24, 08:00 Новый завод в Нарве: переработку пластика пытаются стимулировать с помощью блокчейна Под Нарвой, рядом с Балтийской электростанцией появится завод по переработке пластиковых отходов в сырье для химической промышленности. Через три года при поддержке TalTech и Фонда справедливого перехода должна быть запущена пилотная пиролизная установка, после нее – полномасштабная.

Балтийская электростанция в Нарве. За ней у канала располагалось рыбоводческое хозяйство. Вместо него теперь планируется завод по переработке пластика. Foto: Николай Андреев

Эстонская компания Recycling DME строит завод в партнерстве с международным консорциумом Corsair Group, который финансирует, координирует и продвигает проекты по переработке мусора в разных странах мира, особенно активно – в Юго-Восточной Азии.

Как сообщает сайт Corsair Group , это – международный консорциум компаний, головной офис находится в Амстердаме, еще один – в Бангкоке. В качестве особого инструмента, мотивирующего людей правильно утилизировать пластиковый мусор, консорциум использует свой собственный токен на блокчейне Etherium.

Диметиловый эфир из вируского мусора

На этой неделе руководители Recycling DME Эльдур Ваас и Corsair Group Юсси Вейкко Салоранта встречались с вице-мэром Нарвы по городскому хозяйству Олегом Карпиковым.

«Они строят такой же завод в Швеции, есть завод в Финляндии, технология финская, но фирма открыта в Нидерландах», – сказал о встрече вице-мэр, добавив, что рад появлению в Нарве первого такого завода в странах Балтии.

Завод разместится у подводящего канала законсервированной Балтийской электростанции, на месте остановленной фермы по выращиванию рыбы и рыбзавода.

Вице-мэр Олег Карпиков (слева на фото), Юсси Вейкко Салоранта и Эльдур Ваас обсудили в Нарве сотрудничество для строительства завода. Foto: Нарвская горуправа

«Это революционная экспериментальная инфраструктура для химической промышленности, сырьем для которой были бы почти все несортированные отходы (кроме камня, металла и стекла), включая, конечно, пластиковые отходы, – рассказал Эльдур Ваас. – При этом производится диметиловый эфир, сырье для химической промышленности, продаваемое на биржах, с очень широкими возможностями использования».

По словам Вааса, если все пойдет по плану, пилотная установка будет завершена в 2027 году, а полномасштабная установка – в 2030 году. Первоначально около 12 рабочих мест будут созданы в пилотной инфраструктуре, и около 60 человек будут работать на полномасштабном заводе.

«Инвестиции в пилотную инфраструктуру составляют почти 10 миллионов евро, из которых около 1,5 миллиона евро мы вкладываем в развитие исследований и сотрудничество с Вирумааским колледжем Таллиннского технического университета. Чтобы профинансировать пилотную инфраструктуру, мы ходатайствуем, в частности, о поддержке в рамках меры по повышению наукоемкости в Ида-Вирумаа. Полный объем инвестиций в завод составляет порядка 25 миллионов евро», – рассказал Эльдур Ваас.

Полный объем инвестиций в завод составляет порядка 25 миллионов евро.

В качестве сырья для завода планируется использовать, в первую очередь, отходы из Ида- и Ляэне-Вирумаа.

«В Ида-Вирумаа, например, уже сложилась ситуация, когда из-за засыпанной свалки Уйкала и задержки с выдачей разрешений мусор вывозится в другие регионы Эстонии, – отметил Эльдур Ваас. – Пилотная установка способна перерабатывать около 2500 тонн в год, а полномасштабная установка – в 10 раз больше, 25 000 тонн несортированных отходов, которые в противном случае были бы либо сожжены для получения тепловой энергии, либо складированы на свалках».

Пилотная установка способна перерабатывать около 2500 тонн в год, а полномасштабная установка в 10 раз больше – 25 000 тонн несортированных отходов.

Ваас добавил, что бизнес-план предусматривает широкое использование таких химических заводов во всем мире, так как проблема переработки несортированного мусора носит глобальный характер.

Платная похвала за социальную ответственность

Corsair Group активно ведет социальные сети, показывая свою активность в разных странах мира. Кроме того, компания продвигает токен CSR, выпущенный на блокчейне Etherium. Название совпадает с аббревиатурой понятия «корпоративная социальная ответственность». По данным White Paper (публичного описания токена, как это принято в крипто-сообществе), сайтом этого проекта управляет зарегистрированная в Эстонии компания CSR Services Europe.

Идея, если пересказать ее коротко, заключается в том, что Corsair Group создала токены (по текущей цене – на 126 млн долларов США), но выпускает их в обращение не сразу, а по 10 токенов CSR на каждый килограмм пластикового мусора, переработанный на ее заводах. Частные лица и компании могут покупать токены, в т.ч. на криптобиржах. Самостоятельно оценив, сколько мусора они «производят» и сдают на переработку (не обязательно заводам Corsair Group), они могут вывести из оборота соответствующее количество токенов, отправив их в предназначенный для этого кошелек.

Corsair Group предлагает за каждый килограмм пластикового мусора, который вы произвели и сдали на переработку, добровольно «сжигать» токены из вашего кошелька на 12 центов.

По данным Coingecko , после первоначального выпуска токена в 2022 году его цена взлетела выше 5 американских центов, затем упала и колеблется в промежутке от полуцента до 2 центов, а сейчас составляет около 1,2 цента. Таким образом, Corsair Group предлагает за каждый килограмм пластикового мусора, который вы произвели и сдали на переработку, добровольно «сжигать» токены из вашего кошелька на 12 центов.

Эти действия фиксируются на сайте компании, на странице «Зал славы», люди и компании также могут получить сертификат о «пластиковой нейтральности» за подписью Юсси Вейкко Салоранта. На сайте Corsair Group указаны несколько компаний из Италии, Финляндии, Великобритании и Нидерландов, получившие такой статус, а также 35 компаний, в основном, из Юго-Восточной Азии, которые сотрудничают с Corsair Group.

«Внедрение токенов CSR от финских партнеров – один из дополнительных мотиваторов на пути к вторичной переработке», – прокомментировал использование токенов руководитель строящегося нарвского завода Эльдур Ваас.

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