В центре Таллинна возобновляется затянувшийся на долгие годы проект
На этой неделе Таллинн объявил о начале детальной планировки объектов недвижимости на улице Хобуяама – после того, как предыдущая детальная планировка была заморожена на 15 лет. Владелец участков, однако, до сих пор не решается строить планы.
Грунты по адресу Хобуяама, 12 и 14 уже давно ждут обновления. Теперь там могут появиться парк и многоэтажные здания. Foto: Andres Putting/Delfi Meedia/Scanpix
«Там очень длинная история», – признал Янно Рокк, руководитель и владелец компании PalmGrupp, которая владеет участками на улице Хобуяама. По его словам, на данный момент его участок и участок города снова разделены, хотя какое-то время они находились в долевой собственности. Разделение участков устраняет юридическое препятствие, из-за которого предыдущая планировка застопорилась, отметил Рокк.
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