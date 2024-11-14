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  • 15.11.24, 12:02

В центре Таллинна возобновляется затянувшийся на долгие годы проект

На этой неделе Таллинн объявил о начале детальной планировки объектов недвижимости на улице Хобуяама – после того, как предыдущая детальная планировка была заморожена на 15 лет. Владелец участков, однако, до сих пор не решается строить планы.
Грунты по адресу Хобуяама, 12 и 14 уже давно ждут обновления. Теперь там могут появиться парк и многоэтажные здания.
  • Грунты по адресу Хобуяама, 12 и 14 уже давно ждут обновления. Теперь там могут появиться парк и многоэтажные здания. Foto: Andres Putting/Delfi Meedia/Scanpix
«Там очень длинная история», – признал Янно Рокк, руководитель и владелец компании PalmGrupp, которая владеет участками на улице Хобуяама. По его словам, на данный момент его участок и участок города снова разделены, хотя какое-то время они находились в долевой собственности. Разделение участков устраняет юридическое препятствие, из-за которого предыдущая планировка застопорилась, отметил Рокк.

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