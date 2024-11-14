В центре Таллинна возобновляется затянувшийся на долгие годы проект

Российский бизнесмен продал свою резиденцию в Ида-Вирумаа по заниженной в десятки раз стоимости. Пользоваться замком петербургского дельца в изгнании стал эстонский глава государства, которому его «подарили» местные промышленники. Сегодня подобный сюжет сулил бы скандал в прессе и подозрения в теневых схемах, но в 1930-х именно это случилось со знаменитым замком Ору.