Назад 29.10.24, 08:50 Терпение клиентов в новом проекте Осиновского на исходе: «Это ненормально» Люди, купившие квартиры в проблемной новостройке предпринимателя Олега Осиновского, уже несколько лет находятся в информационном вакууме и не знают, когда они смогут въехать в свои новые дома и смогут ли вообще. Сам Осиновский не в курсе ситуации.

Проблемный дом: некоторые люди приобрели квартиры в доме по Мадалмаа, 1 в Таллинне ещё в 2020 году и надеялись въехать в 2022-м. Дом практически готов, но неизвестно, когда покупатели смогут получить свои квартиры и смогут ли вообще. Foto: Liis Treimann

Ещё в прошлом году существовала угроза, что дом проекта «Новая Голландия» на Рейди теэ в Таллинне, который развивает принадлежащая Осиновскому компания Skinest Arendus, превратится в заброшку. Tallinna Vesi обнаружила, что при строительстве нарушены проектные требования, и отказалась подключить уже построенное здание к водоснабжению и канализации. Сейчас дорогостоящие проблемы с домом начинают решаться, но застройщик больше не общается с покупателями.

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