Назад 08.11.24, 11:50 Финский рынок недвижимости набирает обороты Количество сделок с недвижимостью в Финляндии за год увеличилось на 40%, особенно популярны небольшие квартиры в крупных городах, передает Kauppalehti.

Небольшие квартиры в крупных городах Финляндии пользуются большим спросом. Foto: Scanpix

В октябре через агентства недвижимости в Финляндии было продано более 5100 квартир на вторичном рынке. Кроме того, было заключено 174 сделки с новыми квартирами. Продажи новых квартир через агентства сократились на 18%, однако следует учитывать, что они составляют лишь треть всех сделок с новыми квартирами.