Финский рынок недвижимости набирает обороты

Небольшие квартиры в крупных городах Финляндии пользуются большим спросом. Foto: Scanpix
В октябре через агентства недвижимости в Финляндии было продано более 5100 квартир на вторичном рынке. Кроме того, было заключено 174 сделки с новыми квартирами. Продажи новых квартир через агентства сократились на 18%, однако следует учитывать, что они составляют лишь треть всех сделок с новыми квартирами.
В то время как в большинстве европейских стран электромобиль можно зарядить за 2-5 евро на 100 километров, в Эстонии аналогичная зарядка обходится в 10 евро, следует из данных European Alternative Fuels Observatory (EAFO) – сайта Европейской комиссии, посвященного альтернативным видам топлива.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.