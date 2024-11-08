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  • 08.11.24, 11:50

Финский рынок недвижимости набирает обороты

Количество сделок с недвижимостью в Финляндии за год увеличилось на 40%, особенно популярны небольшие квартиры в крупных городах, передает Kauppalehti.
Небольшие квартиры в крупных городах Финляндии пользуются большим спросом.
  • Небольшие квартиры в крупных городах Финляндии пользуются большим спросом. Foto: Scanpix
В октябре через агентства недвижимости в Финляндии было продано более 5100 квартир на вторичном рынке. Кроме того, было заключено 174 сделки с новыми квартирами. Продажи новых квартир через агентства сократились на 18%, однако следует учитывать, что они составляют лишь треть всех сделок с новыми квартирами.

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