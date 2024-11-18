Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,21%270,18
  • OMX Riga−0,48%881,75
  • OMX Tallinn−0,14%1 727,84
  • OMX Vilnius−0,01%1 043,88
  • S&P 5000,35%5 891,25
  • DOW 30−0,15%43 380,35
  • Nasdaq 0,76%18 822,65
  • FTSE 1000,32%8 089,62
  • Nikkei 225−1,09%38 220,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,94
  • OMX Baltic−0,21%270,18
  • OMX Riga−0,48%881,75
  • OMX Tallinn−0,14%1 727,84
  • OMX Vilnius−0,01%1 043,88
  • S&P 5000,35%5 891,25
  • DOW 30−0,15%43 380,35
  • Nasdaq 0,76%18 822,65
  • FTSE 1000,32%8 089,62
  • Nikkei 225−1,09%38 220,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,94
  • 18.11.24, 12:47

Профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате

Представители Союза работодателей Эстонии и Центрального союза профсоюзов Эстонии достигли соглашения о размере минимальной заработной платы на 2025 год. По сравнению с текущим годом минимальная заработная плата увеличится на 66 евро и составит 886 евро в месяц.
Минимальная зарплата вырастет быстрее прогнозируемой средней.
  • Минимальная зарплата вырастет быстрее прогнозируемой средней. Foto: Liis Treimann
Согласно договоренности, минимальная заработная плата вырастет на 8% и составит 43% от прогнозируемой Банком Эстонии средней заработной платы на следующий год.
Председатель Центрального союза профсоюзов Кайя Васк отметила, что минимальная заработная плата оказывает прямое влияние на благосостояние работников. «Повышение минимальной заработной платы поможет сократить социальное неравенство и уровень бедности среди работающих людей. Каждый хочет чувствовать себя ценным и иметь возможность покрывать свои и семейные расходы до конца месяца. Однако даже с добавкой в 66 евро многим работникам будет сложно сводить концы с концами. Поэтому профсоюзы считают, что рост заработной платы в ближайшие годы должен ускориться, чтобы обеспечить достаточную экономическую стабильность и благополучие работников», – пояснила Васк.
Исполнительный директор Союза работодателей Хандо Суттер подчеркнул, что минимальная заработная плата в следующем году вырастет быстрее прогнозируемого роста цен и средней заработной платы, что улучшит покупательную способность людей с низкими доходами. «Это компромиссное решение. Несмотря на продолжающийся экономический спад, из-за нехватки рабочей силы работодатели в Эстонии продолжают повышать зарплаты, даже при снижении объёмов бизнеса. Устойчивый рост зарплаты возможен только за счёт повышения производительности и добавленной стоимости. Каждый работник, улучшая свои навыки и увеличивая вклад в создание добавленной стоимости, может рассчитывать на более быстрый рост доходов, чем это обеспечит рост минимальной зарплаты», – отметил Суттер.
Размер минимальной заработной платы согласовывается между Союзом работодателей и Центральным союзом профсоюзов каждую осень. Основой для расчетов служит последний экономический прогноз Банка Эстонии. Окончательное утверждение минимальной заработной платы осуществляет правительство.
В этом году минимальная заработная плата для полной занятости составляет 820 евро.

Похожие статьи

ТОП
  • 18.11.24, 10:24
Самое успешное предприятие Ида-Вирумаа: производитель сгущенки нацелен на рост экспорта
Добавлен ТОП Ида-Вирумаа
Победителем ида-вируского ТОП от Äripäev стала компания Polven Foods, один из крупнейших производителей майонеза и сгущенного молока в странах Балтии.
ТОП
  • 17.11.24, 11:42
Победитель ТОПа Рапламаа: в Эстонии делаем лишь минимально необходимые инвестиции
Первое место в ТОПе Рапламаа заняла Kohila Vineer, второе место — United Loggers, а третье — Sokkel Karjäärid.
Новости
  • 10.11.24, 13:55
Алар Колк: ежемесячная зарплата – экономически вредная зависимость
Директор Европейской инновационной академии Алар Колк считает, что старая экономическая модель должна быть разрушена, поскольку она больше не работает. По словам Колка, нас спасет большее число предпринимателей и стартап-образ мышления.
Новости
  • 13.11.24, 10:27
Swedbank понизил прогноз экономики Эстонии
Спад экономики в этом году будет глубже, чем ожидалось ранее, но в ближайшие годы начнется постепенное восстановление.
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.11.24, 12:02
В центре Таллинна возобновляется затянувшийся на долгие годы проект
2
Новости
  • 16.11.24, 10:13
«Кажется, ему абсолютно все равно на деньги»: 69-летний игрок в покер из Эстонии зарабатывает миллионы
3
Новости
  • 15.11.24, 16:49
Под давлением поляков: эстонская компания покупает местного конкурента
4
Интервью
  • 13.11.24, 06:00
Лауристин: проверка на лояльность? Мы тоже подписывали декларацию, что не сотрудничали с КГБ
5
Новости
  • 16.11.24, 10:43
Контейнерный отель в Теллискиви сокращает сотрудников и закрывается
6
Новости
  • 17.11.24, 16:17
Предприниматели: молодежь хочет работать девять месяцев в году и три месяца отдыхать

Последние новости

Новости
  • 18.11.24, 17:15
Закрываясь в Таллинне, контейнерный отель Hektor хочет расшириться в Тарту
Новости
  • 18.11.24, 17:00
Управляющий Tallinna Kaubamaja: вероятно, скоро мы достигнем дна
Эпицентр
  • 18.11.24, 16:50
Центр CASE: миру стоит готовиться к долгому противостоянию с Путиным
Mнения
  • 18.11.24, 15:17
Стальнухин, Райк и неправильные пчелы
Новости
  • 18.11.24, 15:04
Боеприпасы в Эмари будет производить пярнуская фирма
Биржа
  • 18.11.24, 14:29
Руководители Infortar получили премии: акции почти на миллион евро каждому
Новости
  • 18.11.24, 12:54
Банк Эстонии объяснил, как изменятся цены из-за отказа от центов
Новости
  • 18.11.24, 12:47
Профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате

Сейчас в фокусе

«Побеждает тот, кто не пытается выиграть», — считает Владимир Корзинин, который в одночасье стал звездой покера.
Новости
  • 16.11.24, 10:13
«Кажется, ему абсолютно все равно на деньги»: 69-летний игрок в покер из Эстонии зарабатывает миллионы
Рождественский рынок прекратит работу сразу после Нового года
Новости
  • 17.11.24, 13:17
Рождественский рынок прекратит работу сразу после Нового года
В дискуссионной панели, состоявшейся на мероприятии по признанию победителей региональных ТОПов предприятий Центральной Эстонии, приняли участие руководитель отдела персонала Saarionen Eesti Марелле Пихлак, руководитель зернового бизнеса Scandagra Eesti Марге Пяхкель и владелец компании Thermoarena Вахур Пиндма. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 17.11.24, 16:17
Предприниматели: молодежь хочет работать девять месяцев в году и три месяца отдыхать
В дискуссии, которую вел главный редактор Lääne-Virumaa Uudised Айвар Хундимяги, приняли участие Олег Гросс, Мерит Вайн и Ахти Асманн (слева направо).
Новости
  • 16.11.24, 11:42
Гросс: в магазин с проверкой нагрянули семь чиновников — это слишком!
Отель закрывается.
Новости
  • 16.11.24, 10:43
Контейнерный отель в Теллискиви сокращает сотрудников и закрывается
Внешняя и оборонная политика Дональда Трампа является непредсказуемой. Кая Каллас теперь отвечает за ту же область в Европейской комиссии.
Новости
  • 16.11.24, 13:34
«Даже Кая Каллас понимает, что безусловная гарантия защиты США исчезла навсегда»
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 16.11.24, 12:27
ТОП: Крупнейшие налоговые должники в секторе машиностроения и металлургии
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024