Назад 18.11.24, 12:47 Профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате Представители Союза работодателей Эстонии и Центрального союза профсоюзов Эстонии достигли соглашения о размере минимальной заработной платы на 2025 год. По сравнению с текущим годом минимальная заработная плата увеличится на 66 евро и составит 886 евро в месяц.

Минимальная зарплата вырастет быстрее прогнозируемой средней. Foto: Liis Treimann

Согласно договоренности, минимальная заработная плата вырастет на 8% и составит 43% от прогнозируемой Банком Эстонии средней заработной платы на следующий год.

Председатель Центрального союза профсоюзов Кайя Васк отметила, что минимальная заработная плата оказывает прямое влияние на благосостояние работников. «Повышение минимальной заработной платы поможет сократить социальное неравенство и уровень бедности среди работающих людей. Каждый хочет чувствовать себя ценным и иметь возможность покрывать свои и семейные расходы до конца месяца. Однако даже с добавкой в 66 евро многим работникам будет сложно сводить концы с концами. Поэтому профсоюзы считают, что рост заработной платы в ближайшие годы должен ускориться, чтобы обеспечить достаточную экономическую стабильность и благополучие работников», – пояснила Васк.

Исполнительный директор Союза работодателей Хандо Суттер подчеркнул, что минимальная заработная плата в следующем году вырастет быстрее прогнозируемого роста цен и средней заработной платы, что улучшит покупательную способность людей с низкими доходами. «Это компромиссное решение. Несмотря на продолжающийся экономический спад, из-за нехватки рабочей силы работодатели в Эстонии продолжают повышать зарплаты, даже при снижении объёмов бизнеса. Устойчивый рост зарплаты возможен только за счёт повышения производительности и добавленной стоимости. Каждый работник, улучшая свои навыки и увеличивая вклад в создание добавленной стоимости, может рассчитывать на более быстрый рост доходов, чем это обеспечит рост минимальной зарплаты», – отметил Суттер.

Размер минимальной заработной платы согласовывается между Союзом работодателей и Центральным союзом профсоюзов каждую осень. Основой для расчетов служит последний экономический прогноз Банка Эстонии. Окончательное утверждение минимальной заработной платы осуществляет правительство.

В этом году минимальная заработная плата для полной занятости составляет 820 евро.