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  • 19.11.24, 09:31

Два морских кабеля в Балтийском море повреждены, подозревают саботаж

Между Финляндией и Германией, а также между Литвой и Швецией были повреждены подводные коммуникационные кабели, что вызвало их выход из строя. Предполагается, что причиной могла стать преднамеренная диверсия.
Поврежденный кабель был проложен между Германией и Финляндией в 2015 году.
  • Поврежденный кабель был проложен между Германией и Финляндией в 2015 году. Foto: AFP/Reuters
Правительства Финляндии и Германии начали расследование и выразили обеспокоенность по поводу безопасности инфраструктуры. Напомним, что на этом же морском пути в октябре прошлого года китайское судно под флагом Гонконга повредило газопровод между Финляндией и Эстонией, а также подводные коммуникационные кабели, связывающие несколько стран.
Кабель длиной около 1200 километров, соединяющий Хельсинки и немецкий город Росток, перестал работать в ночь с воскресенья на понедельник.
218-километровый кабель между Швецией и Литвой также вышел из строя в воскресенье.
Финляндия и Германия в совместном заявлении выразили глубокую обеспокоенность повреждением морского кабеля и начали расследование, что сразу же вызвало подозрения в намеренных действиях. В заявлении говорится, что безопасность Европы находится под угрозой из-за войны России против Украины и гибридных форм враждебной деятельности. Страны подчеркнули, что защита критической инфраструктуры является важнейшим условием для безопасности и сопротивления.

Признание Китая

В августе Китай признал, что судно под флагом Гонконга случайно повредило важный балтийский газопровод Balticconnector. Власти Китая заявили, что принадлежащее китайской компании судно Newnew Polar Bear действительно нанесло ущерб газопроводу, но настаивали, что это был несчастный случай.

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