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  • 07.11.24, 14:35

Андрус Мерило: в худшем случае эвакуируем население за границу

Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил на прошедшей в среду в Таллиннском техническом университете конференции, что в случае войны необходимо быть готовым взрывать мосты и здания, чтобы таким образом затруднить передвижение российских войск, пишет Postimees.
Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило подчеркнул, что если начнется война между НАТО и Россией, то из-за географического положения на нашей территории начнутся боевые действия.
  • Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило подчеркнул, что если начнется война между НАТО и Россией, то из-за географического положения на нашей территории начнутся боевые действия. Foto: Liis Treimann
По словам Мерило, инфраструктура – то есть дороги, порты, мосты и железные дороги – имеет огромное значение для обороны страны.
«Статья 3 НАТО в некотором смысле важнее, чем известная всем и знаменитая статья 5 о коллективной защите. Статья 3 требует, чтобы все страны обладали независимым оборонным потенциалом, которым они вносят вклад в коллективную безопасность. Оборонный потенциал также включает в себя критически важную инфраструктуру, включая все дороги и инфраструктуру», – пояснил Мерило.
«Эстония сейчас находится в ситуации, когда военная эскалация нарастает. Мы должны быть готовы к тому, что если развитие ситуации пойдет не в нашу пользу, то военное нападение на Эстонию станет более реалистичным, чем сейчас или когда-либо ранее в истории нашей независимости», – добавил он.
Мерило подчеркнул, что его главная цель – сделать военную агрессию против Эстонии невозможной: «Это чрезвычайно высокая амбиция, но на то есть причина. Если начнется война между НАТО и Россией, то, нравится нам это или нет, из-за географического положения на нашей территории начнутся боевые действия».
Эстония – приграничное государство НАТО, граничащее с Россией: «Если начнется война, то в любом случае мы потеряем что-то – людей, инфраструктуру и территорию».
Поскольку цели принятой в Рийгикогу политики безопасности заключаются в том, чтобы агрессия была невозможной, необходимо рассматривать все в контексте. Численность населения более миллиона, территория 45 000 квадратных километров, и нужно сравнивать себя с государством, которое намного больше Эстонии.
«У нас есть историческая память, которая говорит, что каждый раз, когда мы сопротивляемся, мы добиваемся успеха», – сказал Мерило.
Командующий Силами обороны напомнил, что основной целью России является захват территории: «Мы видим это и в Украине. Россия отрабатывает это на всех учениях, самые известные из которых – “Запад”, где с помощью тактики старой школы захватываются и контролируются территории. Россия жертвует в Украине солдатами, техникой и снаряжением. Ради ста метров гибнут десятки людей».
У Эстонии есть сухопутная граница с Россией в районе Нарвы и на юг от Чудского и Псковского озер. Пересечь озера сложно, наступление идет по суше.
«Этому предшествует дистанционное ведение боевых действий. По поводу российских ракетных ударов по Украине больше не ведется статистика, поскольку их очень много. Прямо сейчас, пока я делаю этот доклад, происходят обстрелы», – сказал Мерило.
Он отметил, что в случае войны технику можно доставить морским путем или по суше через Латвию. Мотострелковый батальон имеет более 60 бронированных машин, вспомогательные машины, всего около сотни транспортных средств. В бригаде минимум четыре таких батальона, плюс вспомогательные батальоны с большим количеством тяжелой техники. Сотни машин, которым для передвижения необходимы дороги.
Порты и взлетно-посадочные полосы – это очень дорогие инфраструктурные объекты. «Взлетно-посадочная полоса в Эмари когда-то была нашим самым дорогим оборонительным сооружением, сейчас уже нет», – сказал Мерило.
Военная техника потребляет во время войны минимум 1,6 миллиона литров топлива в день. «Топливо разумнее всего поставлять крупными партиями на больших грузовиках, пока это возможно с точки зрения безопасности», – отметил он.
По словам Мерило, для гражданской эвакуации также необходимы дороги и топливо: «Железная дорога – самый быстрый способ перемещения людей, пока это возможно».
«Эвакуация не ограничивается территорией Эстонского государства, в какой-то момент мы должны быть готовы эвакуировать людей и за пределы зоны опасности, которая в худшем случае может охватить всю территорию Эстонии, – подчеркнул Мерило. – Морской, наземный и воздушный транспорт – все они важны».

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