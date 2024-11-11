Экономика Германии в кризисе. Это отражается и на эстонских компаниях

МВФ прогнозирует, что ВВП Германии вырастет в следующем году всего на 0,8 процента. Автомобильная промышленность, химическая промышленность и машиностроительный сектор страны находятся в упадке.
Для компании Stoneridge, производящей электронные системы для автомобильной промышленности, Германия отошла на второй план. Руководитель фирмы Ардо Асперк рассказал в эфире радиопередачи «Äripäev в фокусе» о том, что компания приняла решение направить свои ресурсы в Швецию и Нидерланды.
Из-за войны логистика и перевозки столкнулись с падением спроса на западе и бюрократическими препятствиями на востоке. А тут еще подоспели новые требования ЕС к тахографам и ужесточение контроля на границе с Россией. О ситуации в отрасли и ее перспективах ДВ поговорили с генеральным директором логистической компании Garant Trans Игорем Рабцевичем.
Технологии в современном мире не стоят на месте, и искусственный интеллект становится ключевым драйвером изменений в различных отраслях. Однако несмотря на глобальную его популяризацию страны Европейского Союза отстают в этой области от таких лидеров, как США и Китай. А в нашей стране его используют лишь 5% компаний, пишет советник юридического отдела Эстонской торгово-промышленной палаты, секретарь арбитражного суда Анастасия Незговорова.
Рынок электромобилей набирает обороты уже несколько лет, и теперь в свете новых результатов кажется, что он наконец-то взлетел – с Tesla во главе. Но если недавнее ралли акций этого автопроизводителя создает впечатление, что так будет и впредь, то другие цифры говорят об обратном.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.