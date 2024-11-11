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  • 11.11.24, 13:49

Экономика Германии в кризисе. Это отражается и на эстонских компаниях

Экономика Германии испытывает трудности, а крупные немецкие компании сокращают деятельность. Это заставило эстонских экспортеров искать новые рынки.
МВФ прогнозирует, что ВВП Германии вырастет в следующем году всего на 0,8 процента. Автомобильная промышленность, химическая промышленность и машиностроительный сектор страны находятся в упадке.
  • МВФ прогнозирует, что ВВП Германии вырастет в следующем году всего на 0,8 процента. Автомобильная промышленность, химическая промышленность и машиностроительный сектор страны находятся в упадке.
Для компании Stoneridge, производящей электронные системы для автомобильной промышленности, Германия отошла на второй план. Руководитель фирмы Ардо Асперк рассказал в эфире радиопередачи «Äripäev в фокусе» о том, что компания приняла решение направить свои ресурсы в Швецию и Нидерланды.

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