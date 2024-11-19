Назад 19.11.24, 15:06 Михаил Стальнухин: я отказываюсь баллотироваться на пост председателя Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин заявил, что отказывается баллотироваться на пост председателя Нарвского горсобрания, пишет Rus.Postimees

Foto: Rene Suurkaev / ERR/ Scanpix

Отвечая на вопросы журналистов Postimees о смене власти в Нарве, Стальнухин сообщил, что не будет претендовать на пост председателя горсобрания.

«Я вижу, как раздражаю практически все партии за пределами Нарвы. Никому не нравится слышать неприятную правду, поэтому я сообщил госпоже Райк, что отказываюсь выдвигаться на пост председателя горсобрания в интересах формирования новой коалиции. К сожалению, в Эстонии невозможно сотрудничать с Домом Стенбока, оставаясь при этом честным человеком», – заявил он.

Стальнухин добавил, что у него больше нет полномочий отвечать на вопросы журналистов.