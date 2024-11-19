Михаил Стальнухин: я отказываюсь баллотироваться на пост председателя Нарвского горсобрания

Михаил Стальнухин заявил, что отказывается баллотироваться на пост председателя Нарвского горсобрания, пишет Rus.Postimees
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- Foto: Rene Suurkaev / ERR/ Scanpix
Отвечая на вопросы журналистов Postimees о смене власти в Нарве, Стальнухин сообщил, что не будет претендовать на пост председателя горсобрания.
«Я вижу, как раздражаю практически все партии за пределами Нарвы. Никому не нравится слышать неприятную правду, поэтому я сообщил госпоже Райк, что отказываюсь выдвигаться на пост председателя горсобрания в интересах формирования новой коалиции. К сожалению, в Эстонии невозможно сотрудничать с Домом Стенбока, оставаясь при этом честным человеком», – заявил он.
Стальнухин добавил, что у него больше нет полномочий отвечать на вопросы журналистов.
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Руководство партии Eesti 200 приняло решение на заседании в поздний вечер понедельника, что партия не будет участвовать в коалиции Нарвы с Михаилом Стальнухиным.
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