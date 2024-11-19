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  • 19.11.24, 09:38

Eesti 200: мы не участвуем в коалиции Нарвы с Михаилом Стальнухиным

Руководство партии Eesti 200 приняло решение на заседании в поздний вечер понедельника, что партия не будет участвовать в коалиции Нарвы с Михаилом Стальнухиным.
Лидер партии Кристина Каллас не оценила выступление Михаила Стальнухина на пресс-конференции.
  • Лидер партии Кристина Каллас не оценила выступление Михаила Стальнухина на пресс-конференции. Foto: Andras Kralla
«На пресс-конференции, проведённой Михаилом Стальнухиным по поводу создаваемой власти в Нарве, его высказывания не оставляют сомнений в том, как он видит войну, роль России и политическую ситуацию в Европе. Наши и его ценности практически не совпадают. И хотя можно утверждать, что местная политика – это лишь строительство дорог и детских садов, именно ценности объединяют людей для совместной работы. Михаил Стальнухин подтвердил, что он не изменил своих ценностей, и мы не видим возможности для сотрудничества с ним», – сказала председатель Eesti 200 Кристина Каллас.
По словам министра образования и науки Кристины Каллас, одним из важнейших изменений в Нарве является переход на обучение на эстонском языке. «Тот факт, что создаваемая коалиция не считает необходимым упомянуть этот переход как общую цель в соглашении, свидетельствует о недостатке политической воли для решения этого вопроса. Уже начавшийся переход в Нарве сталкивается с нехваткой политической воли при поиске учителей и директоров школ, владеющих эстонским языком, и то, что сказал Михаил Стальнухин на пресс-конференции, еще раз подтвердило, что на его поддержку в переходе на эстонский язык рассчитывать не стоит. Стальнухин говорил на пресс-конференции о загадочной “русской ментальности“, которую якобы нужно учитывать при методике перехода на обучение на эстонском языке. Видимо, это намек на то, что в Нарве должна быть своя образовательная система, отличная от остальной части Эстонии. С этим мы принципиально не можем согласиться», – пояснила Каллас.
«Мы должны твердо стоять за ценности Эстонии и понимать, что важнейшим партнером Нарвы является наше государство. То, что Стальнухин называет Эстонскую Республику Эстонской Советской Социалистической Республикой, многое говорит о его отношении к эстонскому суверенитету», – добавил Денис Ларченко.
Партия Eesti 200 имеет одного представителя в Нарвском горсобрании. Представитель партии в фракции «Респект» Денис Ларченко не участвует в коалиционном соглашении.

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