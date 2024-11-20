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  • 20.11.24, 12:38

Расследователи: кабели в Балтийском море могло повредить китайское судно с российским капитаном

В истории с повреждением двух интернет-кабелей, проложенных по дну Балтийского моря, появился первый подозреваемый – судно Yi Peng 3, зарегистрированное в Китае. Эстонский расследователь по открытым данным обнаружил, что управлял сухогрузом гражданин России.
Судно Ile de Brehat укладывает подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 по дну Балтийского моря, 12 октября 2015 г.
  • Судно Ile de Brehat укладывает подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 по дну Балтийского моря, 12 октября 2015 г. Foto: Reuters/Scanpix
Следователи по делу о двух оборванных кабелях в Балтийском море изучают перемещения китайского сухогруза, пишет FT. По данным, предоставленным группой морского слежения MarineTraffic, во время обрыва поблизости находилось судно Yi Peng 3, зарегистрированное в Китае и следовавшее из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. Швеция начала расследование обоих инцидентов и изучает, какую роль мог сыграть Yi Peng 3, сообщает издание со ссылкой на источники. «Шведы пристально следят за китайским судном», – сказал один из источников, осведомленных о ходе расследования.

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