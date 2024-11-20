Расследователи: кабели в Балтийском море могло повредить китайское судно с российским капитаном

Следователи по делу о двух оборванных кабелях в Балтийском море изучают перемещения китайского сухогруза, пишет FT
. По данным, предоставленным группой морского слежения MarineTraffic, во время обрыва поблизости находилось судно Yi Peng 3, зарегистрированное в Китае и следовавшее из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. Швеция начала расследование обоих инцидентов и изучает, какую роль мог сыграть Yi Peng 3, сообщает издание со ссылкой на источники. «Шведы пристально следят за китайским судном», – сказал один из источников, осведомленных о ходе расследования.