    Поврежденный финский газопровод возобновит работу позже, чем ожидалось

    Центральная криминальная полиция Финляндии провела расследование в отношении судов, которые находились на месте крушения в момент катастрофы.Фото: Soome keskkriminaalpolitsei

    Ожидается, что газопровод между Эстонией и Финляндией снова заработает 22 апреля, сообщил оператор финской газовой сети Gasgrid.

    Ранее участники рынка полагали, что окончание ремонта Balticconnector и повторный ввод в эксплуатацию произойдет в начале апреля.

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