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  • 23.11.24, 12:17

Румыния и Болгария на пороге присоединения к Шенгенской зоне

Румыния и Болгария могут стать полноправными членами Шенгенской зоны в январе 2025 года, заявила Венгрия в пятницу, добавив, что окончательное решение будет принято на следующей встрече министров внутренних дел ЕС.
Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер признал, что обе страны сделали значительные шаги на пути к полноправному членству.
  • Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер признал, что обе страны сделали значительные шаги на пути к полноправному членству. Foto: AFP/Scanpix
«Обе страны сделали важные шаги на пути к полноправному членству», – заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер на пресс-конференции после переговоров с коллегами из Румынии, Болгарии и Австрии, пишет Reuters.

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