Румыния и Болгария на пороге присоединения к Шенгенской зоне
Румыния и Болгария могут стать полноправными членами Шенгенской зоны в январе 2025 года, заявила Венгрия в пятницу, добавив, что окончательное решение будет принято на следующей встрече министров внутренних дел ЕС.
Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер признал, что обе страны сделали значительные шаги на пути к полноправному членству. Foto: AFP/Scanpix
«Обе страны сделали важные шаги на пути к полноправному членству», – заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер на пресс-конференции после переговоров с коллегами из Румынии, Болгарии и Австрии, пишет Reuters.
Экономика и логистика Румынии находятся под угрозой серьезного удара. Из 60 000 румынских грузовиков только 10 000 получили тахографы второго поколения – это означает, что менее чем за три месяца заменить устройства должны еще 50 000 грузовиков. Это во многом является «невыполнимой миссией», пишут Logistikauudised.
Прокуратура ЕС возбудила уголовное дело по делу о неправомерном использовании европейских денег в Болгарии. Речь идет о субсидии ЕС в 249 миллионов евро, выделенных на развитие железнодорожной сети, а также о грантах на энергоэффективность жилья.
Половина избирателей в Молдове, по предварительным данным, проголосовали против евроинтеграции в ходе референдума о стремлении страны в Евросоюз в воскресенье, 20 октября. Гражданам Молдовы предлагалось ответить «да» или «нет» на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?».