Румыния и Болгария на пороге присоединения к Шенгенской зоне

Половина избирателей в Молдове, по предварительным данным, проголосовали против евроинтеграции в ходе референдума о стремлении страны в Евросоюз в воскресенье, 20 октября. Гражданам Молдовы предлагалось ответить «да» или «нет» на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?».