Голоса за и против евроинтеграции Молдовы сравнялись
Половина избирателей в Молдове, по предварительным данным, проголосовали против евроинтеграции в ходе референдума о стремлении страны в Евросоюз в воскресенье, 20 октября. Гражданам Молдовы предлагалось ответить «да» или «нет» на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?».
Референдум о вступлении Молдовы в ЕС прошел в один день с президентскими выборами. Foto: Vadim Ghirda
Согласно результатам подсчета 98,3 процента бюллетеней, обнародованным Центральной избирательной комиссией Молдовы, голоса разделились ровно пополам: 50 на 50, передает DW.
Изначально разрыв между двумя лагерями был минимальным, несколько больше 50 процентов избирателей высказывались против курса Молдовы на вступление в ЕС, и чуть менее половины проголосовали в его поддержку. Однако по мере подсчета голосов в Кишиневе и за рубежом изначальный отрыв противников евроинтеграции заметно сократился.
«Молдова столкнулась с беспрецедентным нападением на свободу и демократию нашей страны», – заявила проевропейский президент страны Майя Санду журналистам в Кишиневе, комментируя предварительные итоги референдума. Она обвинила во вмешательстве «преступные группировки, работающие вместе с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам», добавив, что их целью был «подрыв демократического процесса».
Референдум о ЕС и выборы президента в один день
Референдум о вступлении Молдовы в ЕС проходит в один день с президентскими выборами с двумя фаворитами - действующим проевропейским президентом страны Майей Санду и ее оппонентом Александром Стояногло, которого поддерживает крупнейшая пророссийская оппозиционная Партией социалистов (ПСРМ). По предварительным результатам, Санду набирает 35 процентов голосов, Стояногло – 30%. Это означает, что два кандидата, скорее всего, встретятся во втором туре президентских выборов через две недели.
Статус кандидата в Евросоюз
Молдова получила статус кандидата в Евросоюз в 2022 году. В декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении этой страны в ЕС.
В мае еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдова может стать членом ЕС к 2030 году, если власти в Кишиневе докажут приверженность правовому государству и проведут реформы в сфере органов юстиции.
Попытки Москвы дестабилизировать Молдову
Совет ЕС менее чем за неделю до выборов и референдума ввел санкции в отношении пяти физических лиц и одного юрлица, ответственных, по мнению Брюсселя, за дестабилизацию в Молдове. «Молдова сталкивается с массированными прямыми попытками России дестабилизировать страну <…>. Это – прямая угроза суверенной стране, ее демократической жизни, ее пути в Европейский Союз», – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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