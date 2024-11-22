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  • 23.11.24, 11:15

Цахкна: экономика Эстонии больше не восстановится в прежнем виде

После победы Дональда Трампа на выборах весь мир фундаментально изменился. Успех Эстонии в этой новой реальности будет зависеть от того, насколько умело Таллинн сможет влиять на Брюссель.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что для гибкого государства крупный кризис также является возможностью.
  • Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что для гибкого государства крупный кризис также является возможностью. Foto: Andras Kralla
«Будь то Африка или Латинская Америка, Китай повсюду. Намного активнее, чем США или Европейский Союз, – говорит министр иностранных дел Маргус Цахкна. – Свободная или, по крайней мере, низкотарифная глобальная торговля, где последние 30 лет выигрывал тот, кто находил оптимальный баланс между качеством и ценой, уходит в прошлое. Во многом из-за Китая, который, по мнению критиков, добавил в уравнение третий элемент: манипуляции системой за счет дешевой валюты и скрытых субсидий».
Две недели назад Дональд Трамп одержал однозначную победу на выборах в США и угрожает введением высоких пошлин для всех торговых партнеров, а для Китая – до 60%. Если после окончания Холодной войны компании при поддержке властей массово переносили производство электроники и машин в страны Восточной Азии, чтобы воспользоваться дешевой рабочей силой и менее строгими нормами, то теперь западные политики платят за это политическую цену.
Избиратели в бывших промышленных центрах, которые уже устали или находятся на грани этого, требуют защиты – как от зарубежного производства, которое лишило их социальных гарантий, так и от новых иммигрантов, готовых работать за меньшую плату и угрожающих занять оставшиеся рабочие места. Такая ситуация дошла даже до Германии, которая, в отличие от большинства западных стран, сумела сохранить высокий уровень промышленности в экономике и занятости.
«Основной темой выборов в Германии также станут иммиграция и критика правительства за недостаточное развитие экономики», – говорит Цахкна, ссылаясь на внеочередные федеральные выборы 23 февраля, вызванные распадом правящей коалиции в Берлине. «На кону гораздо больше, чем мы можем увидеть из Эстонии, с границы с Россией, – отмечает министр. – Разрушение существующих связей нанесет вред всем сторонам».
Большая проблема Европы
Мы беседуем с Цахкна в то время, когда министры иностранных дел стран ЕС впервые встретились в Брюсселе после победы Трампа на выборах. Если в Вашингтоне может показаться, что некоторые западные послы пребывают в шоке и ощущают себя представителями какого-то иного мира, то, по словам Цахкна, на заседании Совета по внешним делам в понедельник все участники ясно осознавали текущую ситуацию.

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