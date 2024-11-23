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  • 23.11.24, 15:00

Банк HSBC остановил прием платежей клиентов из России и Беларуси

Крупнейший по размеру активов и рыночной капитализации банк Великобритании HSBC прекратил обработку платежей розничных клиентов из России и Беларуси, пишет «Медуза» со ссылкой на Reuters.
Банк HSBC остановил прием платежей клиентов из России и Беларуси
  • Foto: Shutterstock
В сообщении банка говорится, что он «принял решение прекратить обработку платежей» из России и Беларуси, а клиентам советуют искать альтернативные варианты для проведения транзакций.
Reuters пишет, что решение банка стало продолжением его ухода с российского рынка после продажи российского бизнеса в мае 2024 года.
Одной из причин ухода большинства банков из России, как отмечает агентство, стали санкции, введенные США и другими странами после февраля 2022 года. HSBC cреди европейских банков при этом «особенно чувствителен» к надзору со стороны властей США после выплаты двух миллиардов долларов штрафов из-за нарушений в контроле за отмыванием денег в своем подразделении в Мексике.

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