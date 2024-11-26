Эстонская логистическая компания купила конкурента в Латвии и стремится на новые рынки

Мрачная атмосфера, взвинтившая процентные ставки до потолка и ослабившая энтузиазм корпоративных инвестиций, рассеивается. Это дает повод поискать бизнес-проекты, отложенные на время в долгий ящик, считает Арко Куртманн, руководитель отдела банковского обслуживания бизнес-клиентов Coop Pank.
Производитель крыш с солнечными панелями Solarstone, основным акционером которого является Рауль Кирьянен, запустил на заводе в Вильянди автоматизированную производственную линию, которая делает производство панелей в пять раз быстрее и эффективнее.
Из-за войны логистика и перевозки столкнулись с падением спроса на западе и бюрократическими препятствиями на востоке. А тут еще подоспели новые требования ЕС к тахографам и ужесточение контроля на границе с Россией. О ситуации в отрасли и ее перспективах ДВ поговорили с генеральным директором логистической компании Garant Trans Игорем Рабцевичем.
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.