Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%269,88
  • OMX Riga−0,13%874,27
  • OMX Tallinn0,19%1 726,29
  • OMX Vilnius−0,08%1 041,63
  • S&P 5000,35%5 969,34
  • DOW 300,97%44 296,51
  • Nasdaq 0,16%19 003,65
  • FTSE 1001,38%8 262,08
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%108,68
  • OMX Baltic0,12%269,88
  • OMX Riga−0,13%874,27
  • OMX Tallinn0,19%1 726,29
  • OMX Vilnius−0,08%1 041,63
  • S&P 5000,35%5 969,34
  • DOW 300,97%44 296,51
  • Nasdaq 0,16%19 003,65
  • FTSE 1001,38%8 262,08
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%108,68
  • 24.11.24, 14:45

Руководитель Realiseerimiskeskus: время самых дешевых товаров прошло

Руководитель Realiseerimiskeskus Тыну Ээрманн считает, что продажа самых-самых дешевых товаров больше не приносит результата и не привлекает клиентов в магазин.
Самый новый магазин Realiseerimiskeskus работает на Пярнуском шоссе.
  • Самый новый магазин Realiseerimiskeskus работает на Пярнуском шоссе. Foto: Realiseerimiskeskus
В конце 1990-х годов Эстония столкнулась с лавиной банкротств предприятий. Многие из активов были выкуплены предпринимателями Тыну Ээрманном и Тармо Ханссоном. Ликвидация имущества банкротов сопровождалась реализацией различных складских остатков и товаров. «Наступил момент, когда банкротств стало меньше, но наша деятельность уже была широко известна, и нам продолжали предлагать складские остатки и запасы», – вспоминает Тыну Ээрманн о начале создания Realiseerimiskeskus.

Похожие статьи

Новости
  • 31.10.24, 12:03
Розничная торговля переживает спад объема продаж
По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 839 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж сократился на 4%.
Новости
  • 09.08.23, 08:36
Фирма обанкротилась: единственные активы – остатки секонд-хенда
Эстонский стартап Upty, оперировавший крупнейшей в странах Балтии платформой для купли-продажи подержанной одежды, больше не сумел привлечь инвесторов и в конце июля обанкротился.
Новости
  • 03.03.24, 12:50
Активы обанкротившегося цветочного магазина выставлены на аукцион
Активы обанкротившегося в январе цветочного магазина Jardin выставлены на аукцион по стартовой цене 15 000 евро.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 22.11.24, 09:11
Eesti Energia рассматривает возможность взыскать убытки с Суттера
2
Эпицентр
  • 22.11.24, 08:43
Кредитно-сберегательное общество отказалось выплатить вкладчику деньги
3
Новости
  • 21.11.24, 12:29
СМИ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей на Балтике, вел не россиянин
4
Новости
  • 22.11.24, 13:00
Selver закрывает магазин в Маарду и сокращает сотрудников
5
ТОП
  • 22.11.24, 08:23
ТОП 1000 успешных компаний: такого доминирования не ожидали
6
Новости
  • 23.11.24, 11:15
Цахкна: экономика Эстонии больше не восстановится в прежнем виде

Последние новости

Новости
  • 24.11.24, 15:27
Авиакомпания Finnair отменит в декабре почти 300 рейсов из-за забастовки
Новости
  • 24.11.24, 14:45
Руководитель Realiseerimiskeskus: время самых дешевых товаров прошло
Биржа
  • 24.11.24, 13:40
Вкус биржи: куда это годится? От крипты подгорает как никогда
Новости
  • 24.11.24, 13:34
Удивительно много финнов верят в продолжение роста Euribor
Новости
  • 24.11.24, 12:45
Эстонский стартап сотрудничает с Toyota и Hyundai
Новости
  • 24.11.24, 12:02
Рост минимальной заработной платы увеличит налоговые поступления на 17 млн евро
ТОП
  • 24.11.24, 11:00
ТОП мебельной промышленности: одна компания достигла рекордной прибыли, другая сворачивает производство
В списке 98 предприятий
Новости
  • 23.11.24, 15:00
Банк HSBC остановил прием платежей клиентов из России и Беларуси

Сейчас в фокусе

1000 лучших предприятий Эстонии выстроены в рейтинге по их экономическим показателям.
ТОП
  • 22.11.24, 08:23
ТОП 1000 успешных компаний: такого доминирования не ожидали
Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что для гибкого государства крупный кризис также является возможностью.
Новости
  • 23.11.24, 11:15
Цахкна: экономика Эстонии больше не восстановится в прежнем виде
С марта по июль 2022 года отель Dzingel размещал украинских беженцев.
Новости
  • 23.11.24, 13:30
Мегаприбыль легендарного отеля превратилась в убыток
Делов-то: Nordica в пролете. Правительству пора грабить банки?
Mнения
  • 22.11.24, 18:07
Делов-то: Nordica в пролете. Правительству пора грабить банки?
Канцлер Министерства финансов Мерике Сакс (слева), председатель совета Eesti Energia Анне Мере и генеральный директор Eesti Energia Андрус Дурейко в четверг представили отчёт аудиторской проверки, выявивший недостатки в прежнем управлении государственной компании.
Эпицентр
  • 22.11.24, 09:11
Eesti Energia рассматривает возможность взыскать убытки с Суттера
После жесткой оценки Государственного контроля руководитель RMK Микк Марран пересматривает процедуры заключения сделок с древесиной.
Новости
  • 23.11.24, 14:30
RMK делает работу над ошибками после аудита Госконтроля
Андрес Симсон говорит, что тревога, которая долгое время сопровождала его перед рабочими днями, исчезла, а мир больше не кажется уныло черно-белым.
Эпицентр
  • 20.11.24, 15:30
Адвокат по крупным уголовным делам перенес инфаркт и ушел из профессии
Находящийся в Аувере завод сланцевого масла Enefit280, где планировалось производить топливо из старых шин, на деле постоянно сталкивался с проблемами загрязнения окружающей среды.
Эпицентр
  • 21.11.24, 15:54
Отчет по Eesti Energia: нарушения экологических требований и 176 миллионов евро упущенной прибыли
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024