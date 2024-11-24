Назад 24.11.24, 14:45 Руководитель Realiseerimiskeskus: время самых дешевых товаров прошло Руководитель Realiseerimiskeskus Тыну Ээрманн считает, что продажа самых-самых дешевых товаров больше не приносит результата и не привлекает клиентов в магазин.

Самый новый магазин Realiseerimiskeskus работает на Пярнуском шоссе. Foto: Realiseerimiskeskus

В конце 1990-х годов Эстония столкнулась с лавиной банкротств предприятий. Многие из активов были выкуплены предпринимателями Тыну Ээрманном и Тармо Ханссоном. Ликвидация имущества банкротов сопровождалась реализацией различных складских остатков и товаров. «Наступил момент, когда банкротств стало меньше, но наша деятельность уже была широко известна, и нам продолжали предлагать складские остатки и запасы», – вспоминает Тыну Ээрманн о начале создания Realiseerimiskeskus.