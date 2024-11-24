Руководитель Realiseerimiskeskus: время самых дешевых товаров прошло

Самый новый магазин Realiseerimiskeskus работает на Пярнуском шоссе. Foto: Realiseerimiskeskus
В конце 1990-х годов Эстония столкнулась с лавиной банкротств предприятий. Многие из активов были выкуплены предпринимателями Тыну Ээрманном и Тармо Ханссоном. Ликвидация имущества банкротов сопровождалась реализацией различных складских остатков и товаров. «Наступил момент, когда банкротств стало меньше, но наша деятельность уже была широко известна, и нам продолжали предлагать складские остатки и запасы», – вспоминает Тыну Ээрманн о начале создания Realiseerimiskeskus.
По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 839 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж сократился на 4%.