Назад 22.11.24, 13:58 С 30 ноября Китай введет односторонний безвизовый режим с Эстонией С 30 ноября 2024 года граждане Эстонии смогут посещать Китай без визы на срок до 30 дней – такая пробная практика будет действовать до 31 декабря 2025 года и коснется граждан еще восьми государств.

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Тестовый безвизовый режим будет действовать для владельцев обычных паспортов Болгарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты, Эстонии, Латвии и Японии, сообщили в пятницу китайские СМИ со ссылкой на официальные власти страны.

Срок безвизового пребывания граждан указанных стран в Китае может составлять до 30 дней для деловых или туристических целей, а также посещения родственников или транзита.

«Тему безвизового режима мы поднимали на нескольких встречах, в том числе и в парламенте Китая в Пекине, – рассказал в пятницу порталу Rus.ERR Андрей Коробейник, который в составе делегации группы Рийгикогу по парламентским связям с Китаем с 29 августа до 9 сентября посетил с визитом Китайскую Народную Республику. – Это важная для Эстонии тема, которая поднималась и в МИДе. Китай является транзитным хабом для поездок в тот регион Азии, поэтому эта тема неоднократно затрагивалась, но я бы не рискнул проводить прямую причинно-следственную связь между нашей поездкой и этим решением, но повторю, что во время визита речь об этом шла не раз».