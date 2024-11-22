Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,42%269,66
  • OMX Riga−0,03%873,58
  • OMX Tallinn−0,56%1 723,16
  • OMX Vilnius−0,43%1 040,37
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,74%8 209,4
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,29
  • OMX Baltic−0,42%269,66
  • OMX Riga−0,03%873,58
  • OMX Tallinn−0,56%1 723,16
  • OMX Vilnius−0,43%1 040,37
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,74%8 209,4
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,29
  • 22.11.24, 13:58

С 30 ноября Китай введет односторонний безвизовый режим с Эстонией

С 30 ноября 2024 года граждане Эстонии смогут посещать Китай без визы на срок до 30 дней – такая пробная практика будет действовать до 31 декабря 2025 года и коснется граждан еще восьми государств.
С 30 ноября Китай введет односторонний безвизовый режим с Эстонией
  • Foto: Shutterstock
Тестовый безвизовый режим будет действовать для владельцев обычных паспортов Болгарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты, Эстонии, Латвии и Японии, сообщили в пятницу китайские СМИ со ссылкой на официальные власти страны.
Срок безвизового пребывания граждан указанных стран в Китае может составлять до 30 дней для деловых или туристических целей, а также посещения родственников или транзита.
«Тему безвизового режима мы поднимали на нескольких встречах, в том числе и в парламенте Китая в Пекине, – рассказал в пятницу порталу Rus.ERR Андрей Коробейник, который в составе делегации группы Рийгикогу по парламентским связям с Китаем с 29 августа до 9 сентября посетил с визитом Китайскую Народную Республику. – Это важная для Эстонии тема, которая поднималась и в МИДе. Китай является транзитным хабом для поездок в тот регион Азии, поэтому эта тема неоднократно затрагивалась, но я бы не рискнул проводить прямую причинно-следственную связь между нашей поездкой и этим решением, но повторю, что во время визита речь об этом шла не раз».

Похожие статьи

Mнения
  • 13.09.24, 07:00
Политсезон начинается со свар: уход Калласов, острослов Лиги и китайский вояж
Правительство Михала, похоже, уверено в себе и правильности своей деятельности, а «лучший в мире министр финансов» Юрген Лиги привычно и, как водится, откровенно делится с народом своими нетривиальными мыслями, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Новости
  • 18.11.24, 17:00
Управляющий Tallinna Kaubamaja: вероятно, скоро мы достигнем дна
2
Новости
  • 21.11.24, 12:29
СМИ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей на Балтике, вел не россиянин
3
Новости
  • 20.11.24, 11:56
Хелениус о банкротстве Nordica: снимаю шляпу перед Латвией. А у эстонских политиков одно «бла-бла-бла»
4
Новости
  • 21.11.24, 09:43
Идея министра: снизить минимальную зарплату для иностранных рабочих вне квот
5
Новости
  • 21.11.24, 14:08
НТД задержал подозреваемого в налоговом мошенничестве на сумму в один миллион евро
6
Новости
  • 19.11.24, 17:32
Гуйдо Пярнитс о сделке с Kristiine: «Это же не Rocca al Mare, которому срочно нужны кисти и краска»
«Идея о покупке возникла во время игры в гольф»

Последние новости

Новости
  • 22.11.24, 13:58
С 30 ноября Китай введет односторонний безвизовый режим с Эстонией
Новости
  • 22.11.24, 13:30
Фирма биатлониста и основателя скандальной ЧВК оспорит итоги конкурса на производство боеприпасов в Эмари
Новости
  • 22.11.24, 13:00
Selver закрывает магазин в Маарду и сокращает сотрудников
Mнения
  • 22.11.24, 12:28
Михкель Нестор: рынок труда игнорирует масштаб спада в экономике
Новости
  • 22.11.24, 11:52
Nordica уже начала сокращения на пути к банкротству
Новости
  • 22.11.24, 11:31
Frankenburg получил денежную поддержку от нового партнера с Каймановых островов
Новости
  • 22.11.24, 10:57
Центристку заменили на центристку: в Нарве началась смена власти
Биржа
  • 22.11.24, 10:54
Swedbank не рекомендует покупать акции Infortar

Сейчас в фокусе

Предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо позволит привлечь на рынок труда больше людей нужных Эстонии профессий.
Новости
  • 21.11.24, 09:43
Идея министра: снизить минимальную зарплату для иностранных рабочих вне квот
ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
ТОП
  • 21.11.24, 12:49
ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Налогово-таможенный департамент задержал бизнесмена, который уклонялся от уплаты налогов.
Новости
  • 21.11.24, 14:08
НТД задержал подозреваемого в налоговом мошенничестве на сумму в один миллион евро
Находящийся в Аувере завод сланцевого масла Enefit280, где планировалось производить топливо из старых шин, на деле постоянно сталкивался с проблемами загрязнения окружающей среды.
Эпицентр
  • 21.11.24, 15:54
Отчет по Eesti Energia: нарушения экологических требований и 176 миллионов евро упущенной прибыли
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»
Китайское судно, сухогруз Yi Peng 3 на якоре в проливе Каттегат, недалеко от города Гранаа в Ютландии, Дания, 20 ноября 2024 года.
Новости
  • 21.11.24, 12:29
СМИ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей на Балтике, вел не россиянин
Предприниматель, бывший глава совета Estonian Air и эстонский политик Йоаким Хелениус.
Новости
  • 20.11.24, 11:56
Хелениус о банкротстве Nordica: снимаю шляпу перед Латвией. А у эстонских политиков одно «бла-бла-бла»
Хотя для многих кофе является напитком, вызывающим привыкание, это не обязательно гарантирует высокий полет на фондовом рынке.
Инвестор Тоомас
  • 21.11.24, 10:12
Инвестор Тоомас: новое IPO на мой вкус горьковато
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024