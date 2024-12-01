Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,42%267,37
  • OMX Riga0,02%882,49
  • OMX Tallinn0,25%1 699,82
  • OMX Vilnius0,56%1 039,82
  • S&P 5000,56%6 032,38
  • DOW 300,42%44 910,65
  • Nasdaq 0,83%19 218,17
  • FTSE 1000,07%8 287,3
  • Nikkei 225−0,37%38 208,03
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%113,3
  • OMX Baltic0,42%267,37
  • OMX Riga0,02%882,49
  • OMX Tallinn0,25%1 699,82
  • OMX Vilnius0,56%1 039,82
  • S&P 5000,56%6 032,38
  • DOW 300,42%44 910,65
  • Nasdaq 0,83%19 218,17
  • FTSE 1000,07%8 287,3
  • Nikkei 225−0,37%38 208,03
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%113,3
  • 01.12.24, 14:21

Маргус Вихман: российский собственник Северного порта Палдиски отпугнул финских покупателей

Северный порт Палдиски стоит без грузов и денег. «Не представляю, кому его теперь можно продать», – признался членом правления Tallinna Sadam Маргус Вихман во время инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!». Хотя в прошлом потенциальные покупатели были, но их смутили связи с Россией.
Участники конференции «Заставь деньги работать!» побывали в порту Мууга, где их встретил член правления и коммерческий директор Tallinna Sadam Маргус Вихман.
  • Участники конференции «Заставь деньги работать!» побывали в порту Мууга, где их встретил член правления и коммерческий директор Tallinna Sadam Маргус Вихман. Foto: Павел Белослудцев
«Мы, Tallinna Sadam, даже когда-то смотрели Северный порт Палдиски, как инвесторы. Но к сожалению, там непонятно сколько надо инвестировать. И ожидание цены у собственников было неадекватным», – рассказал член правления и коммерческий директор Tallinna Sadam Маргус Вихман, с которым на территории порта встретились участники инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!» 30 ноября.
Северный порт Палдиски с 2008 года функционирует в убыток. Сначала на плаву порт держался благодаря накачиванию кредитными деньгами из материнской офшорной компании CNP Investment N.V. и CNP Financing B.V., зарегистрированной Baltic Sea Bunkering OÜ, конечные собственники которой – Алексей Чулец, живущий в Эстонии, и его многолетний деловой партнер из России, но с гражданством Мальты, Сергей Пастерс.
После встречи Маргус Вихман провел экскурсию по зданию - на фото пункт управления - а также, по территории порта Мууга - одного из нескольких десятков портов Tallinna Sadam.
  • После встречи Маргус Вихман провел экскурсию по зданию - на фото пункт управления - а также, по территории порта Мууга - одного из нескольких десятков портов Tallinna Sadam. Foto: Алексей Шишкин
Хозяева порта вроде бы его и продают, но просят за него неадекватную цену. Кроме того, потенциальных покупателей отпугивают связи с Россией. Не только торговые, но и в структуре владения, рассказал Вихман: «Знаю, что финны смотрели порт для покупки, но поскольку там один собственник русский, который живет в Эстонии, а второй – русский, который живет в России… и он не под санкциями, но работает в рискованной отрасли, что финны сказали, “нет, мы покупать не будем, нам будет очень-очень трудно объяснить, почему мы поддерживаем такой бизнес в России”. Кому его смогут продать, трудно сказать».
«В Северный порт каждый год вливались миллионы и миллионы каких-то денег со стороны. Зачем содержать какой-то проект, который экономически себя никогда не оправдывает?» – задавался вопросом бывший мэр Палдиски Яан Мельдер. Он считает порт зоной риска, «куда русский военный корабль может за 10 минут прийти из нейтральных вод».
«Что с этим портом будет в будущем, не знаю. Там осталась одна линия. И я думаю, где-то 200 000 тонн товаров в год. То есть, этот порт почти не работает», – говорит Вихман. Плюс, они по существующим требованиям, чтоб продолжить эксплуатацию своего последнего маршрута, к 2030 году руководство порта должно построить новую электросиловую подстанцию. «В это нужно инвестировать где-то 15 миллионов евро. Я думаю, они это не будут делать, – считает Вихман. – И я не вижу, что кто-то мог бы купить этот порт».

Похожие статьи

Эпицентр
  • 27.09.23, 09:37
Человек в высоком замке: успех и падение Алексея Чульца
ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.
Новости
  • 05.07.23, 13:10
Чулец упомянут в расследовании о российских и белорусских олигархах, летающих по Европе
«Украинская правда» провела расследование, где отследила перемещения самолетов российских и белорусских олигархов, попавших под санкции. Оказалось, что некоторые из них свободно летают по Европе и после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По утверждению издания, на одном из бортов летел и эстонский предприниматель Алексей Чулец.
Новости
  • 27.09.24, 13:27
Топливная компания из группы Алексея Чульца сокращает 90% сотрудников
«Нет работы», – констатирует управляющий группы компаний Алексея Чульца, в которую входит Saurix Petroleum, Алексей Мюрисеп. Под сокращения попали в основном водители грузовиков, доставляющих топливо в порт.
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.11.24, 08:46
Крупное задержание: расследование масштабного мошенничества с НДС выявило в Балтии преступную сеть
Доказательства указывают на возможное участие российских преступных группировок
2
Новости
  • 29.11.24, 09:27
Европе обещают холодную зиму, которая может вызвать новый газовый кризис
Эстонию, вероятно, ждет подорожание газа
3
Эпицентр
  • 29.11.24, 06:00
Серебряные крылья Ласнамяэ: первый взлет и первое банкротство эстонской авиакомпании
4
Опрос
  • 28.11.24, 17:08
Опрос: жители Эстонии недовольны налоговой системой
5
Mнения
  • 29.11.24, 16:54
Делов-то: кризис отопления в Нарве, Ozempic на черном рынке, туристы застряли в Африке
6
Mнения
  • 28.11.24, 07:00
Налоговая система в Эстонии: инновация, которая не оправдала ожиданий

Последние новости

Новости
  • 01.12.24, 14:36
Путин утвердил бюджет с фокусом на военные расходы
Новости
  • 01.12.24, 14:21
Маргус Вихман: российский собственник Северного порта Палдиски отпугнул финских покупателей
Биржа
  • 01.12.24, 13:07
Индрек Касела о PRFoods: «На бирже не должно быть таких мелких компаний»
Новости
  • 01.12.24, 12:56
Союз врачей: переработки составляют половину рабочего времени
Биржа
  • 01.12.24, 11:55
Анализ: акции этого биржевого гиганта продаются со скидкой
Биржа
  • 01.12.24, 11:17
Прибыль ориентированной на российский рынок компании Silvano уменьшилась
Новости
  • 01.12.24, 10:48
Взносы во II пенсионную степень увеличил каждый пятый
Биржа
  • 30.11.24, 15:12
Фуад Расулов: «Жалею, что не успел зайти в Nvidia»

Сейчас в фокусе

Участники выездной инвестиционной конференции ДВ встретились с Валерией Кийск во дворе легендарного дома Saarinen maja, об истории которого им рассказал журналист ДВ Алексей Шишкин, а затем отправились в музей Банка Эстонии.
Биржа
  • 30.11.24, 13:41
Что выгоднее – вложения в недвижимость или в индексы США?
В Эстонии в акции приняли участие Налогово-таможенный департамент и Бюро данных по предотвращению отмывания денег.
Новости
  • 29.11.24, 08:46
Крупное задержание: расследование масштабного мошенничества с НДС выявило в Балтии преступную сеть
Доказательства указывают на возможное участие российских преступных группировок
В этом году инвестиционная конференция ДВ выездная. Весь день 30 ноября участники передвигаются на комфортабельном автобусе и в разных локациях Таллинна встречаются с экспертами и предпринимателями.
Биржа
  • 30.11.24, 12:33
Валерия Кийск: как уберечь инвестиции от войны
По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.
Новости
  • 29.11.24, 15:01
Как надзорный орган заставил Wise замораживать счета
«Эстонии нужен мощный импульс для перезагрузки. Вместо того чтобы сосредотачиваться на обсуждении, у кого что и как отнять или почему мы чего-то не можем сделать, нам стоит сконцентрироваться на создании новых крутых проектов», – пишет Пауль Кюннап.
Mнения
  • 30.11.24, 11:20
Пауль Кюннап: поезд Google пронесся мимо Эстонии
Владелец Saaremaa Lihatööstus Вячеслав Леэдо и менеджер Кристьян Леэдо еще летом искали решение, как поставить убыточное предприятие на ноги.
Новости
  • 29.11.24, 16:25
Saaremaa Lihatööstus банкротится
«По налоговой задолженности можно понять, как ухудшилась ситуация»
Серебряные крылья Ласнамяэ: первый взлет и первое банкротство эстонской авиакомпании
Эпицентр
  • 29.11.24, 06:00
Серебряные крылья Ласнамяэ: первый взлет и первое банкротство эстонской авиакомпании
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024