Назад 01.12.24, 14:21 Маргус Вихман: российский собственник Северного порта Палдиски отпугнул финских покупателей Северный порт Палдиски стоит без грузов и денег. «Не представляю, кому его теперь можно продать», – признался членом правления Tallinna Sadam Маргус Вихман во время инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!». Хотя в прошлом потенциальные покупатели были, но их смутили связи с Россией.

Участники конференции «Заставь деньги работать!» побывали в порту Мууга, где их встретил член правления и коммерческий директор Tallinna Sadam Маргус Вихман. Foto: Павел Белослудцев

«Мы, Tallinna Sadam, даже когда-то смотрели Северный порт Палдиски, как инвесторы. Но к сожалению, там непонятно сколько надо инвестировать. И ожидание цены у собственников было неадекватным», – рассказал член правления и коммерческий директор Tallinna Sadam Маргус Вихман, с которым на территории порта встретились участники инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!» 30 ноября.

Северный порт Палдиски с 2008 года функционирует в убыток. Сначала на плаву порт держался благодаря накачиванию кредитными деньгами из материнской офшорной компании CNP Investment N.V. и CNP Financing B.V., зарегистрированной Baltic Sea Bunkering OÜ, конечные собственники которой – Алексей Чулец, живущий в Эстонии, и его многолетний деловой партнер из России, но с гражданством Мальты, Сергей Пастерс.

После встречи Маргус Вихман провел экскурсию по зданию - на фото пункт управления - а также, по территории порта Мууга - одного из нескольких десятков портов Tallinna Sadam. Foto: Алексей Шишкин

Хозяева порта вроде бы его и продают, но просят за него неадекватную цену. Кроме того, потенциальных покупателей отпугивают связи с Россией. Не только торговые, но и в структуре владения, рассказал Вихман: «Знаю, что финны смотрели порт для покупки, но поскольку там один собственник русский, который живет в Эстонии, а второй – русский, который живет в России… и он не под санкциями, но работает в рискованной отрасли, что финны сказали, “нет, мы покупать не будем, нам будет очень-очень трудно объяснить, почему мы поддерживаем такой бизнес в России”. Кому его смогут продать, трудно сказать».

«В Северный порт каждый год вливались миллионы и миллионы каких-то денег со стороны. Зачем содержать какой-то проект, который экономически себя никогда не оправдывает?» – задавался вопросом бывший мэр Палдиски Яан Мельдер. Он считает порт зоной риска, «куда русский военный корабль может за 10 минут прийти из нейтральных вод».

«Что с этим портом будет в будущем, не знаю. Там осталась одна линия. И я думаю, где-то 200 000 тонн товаров в год. То есть, этот порт почти не работает», – говорит Вихман. Плюс, они по существующим требованиям, чтоб продолжить эксплуатацию своего последнего маршрута, к 2030 году руководство порта должно построить новую электросиловую подстанцию. «В это нужно инвестировать где-то 15 миллионов евро. Я думаю, они это не будут делать, – считает Вихман. – И я не вижу, что кто-то мог бы купить этот порт».