Назад 25.11.24, 12:25 Хандо Суттер: нам нужен такой же план по энергетике, как в сфере обороны Цена энергии — ключевой фактор конкурентоспособности экономики, поэтому она должна занимать центральное место при формировании политики. У нас четко определены обязанности в обеспечении перехода к зеленой энергетике, но найти ответственного за конкурентоспособную цену энергии сложно, пишет бывший руководитель Eesti Energia Хандо Суттер.

Хандо Суттер. Foto: Liis Treimann

Прочитав опубликованный в четверг отчет по специальному аудиту Eesti Energia, я уверен, что большинство эмоционально реагирующих на него людей не ознакомились с отчетом как следует. Хорошо, что отчет был по большей части опубликован, иначе многие обвинения остались бы на уровне слухов. Это очень объемный документ. Темы и содержание деятельности Eesti Energia сложны и их нельзя освещать поверхностно.

В отчете подробно описаны структура управления Eesti Energia, ответственные стороны с именами, проблемы, действия и ответственность. Как и Анне Мере, я не нашел в отчете ничего принципиально нового. Специальный аудит по большей части основан на предыдущих отчетах внутреннего аудита Eesti Energia. Добавлены ссылки на соответствующие законы, а также проведен глубокий анализ ответственности.

Моя команда управляла Eesti Energia с декабря 2014 года по март 2023 года.

Поскольку целью специального аудита было проанализировать конкретные выводы внутреннего аудита, не рассматривая их в более широком контексте, я постараюсь далее рассмотреть отдельные вопросы в более широком плане, не вдаваясь в лишние подробности.

Как устроена система управления Eesti Energia

Собственником Eesti Energia на 100% является эстонское государство, которое представлено в роли общего собрания министром финансов. Общее собрание утверждает ожидания собственника, которые можно найти на сайте Министерства финансов.

Комитет по назначениям утверждает членов совета директоров, которых затем утверждает общее собрание. Совет директоров выбирает председателя правления, а по его предложению утверждает и других членов правления. Совет формирует аудиторский комитет, в который входят как члены совета, так и независимые члены.

В отличие от других дочерних предприятий, членов совета Elektrilevi комитет по назначениям выбирает из независимых лиц, члены правления Eesti Energia в него не входят. Почему это важно? Управление Eesti Energia — это не работа одного человека, будь то Сандор, Хандо или Андрус, а результат сотрудничества многих сторон.

Идея Эркки Раазуке в 2014 году сделать Eesti Energia флагманом корпоративного управления была очень вдохновляющей, и многие годы мы с коллегами работали над этим.

Что удалось реализовать? Были четко определены роли и ответственность всех участников цепочки управления, ожидания собственника были установлены вместе с показателями, разработаны стратегия и процессы контроля за её обновлением и выполнением. Были системно выстроены так называемые линии защиты, которые описаны и в отчете специального аудита: системы управления рисками и внутреннего аудита.

Например, функции управления финансовыми рисками в 2014 году вообще не существовало. Я лично много работал над созданием сильной службы внутреннего аудита, внедрением её рабочих процедур в организации и пропагандой открытой культуры. Руководитель службы рисков и внутреннего аудита входил в мою команду. Могу с уверенностью сказать, что благодаря его инициативе Eesti Energia сейчас имеет одну из лучших систем внутреннего аудита.

С этим согласились и проводившие специальный аудит. Хотя в большинстве случаев план работы внутреннего аудита определялся правлением Eesti Energia, служба также напрямую отчитывается перед аудиторской комиссией. Это обеспечивает прозрачность всех ролей и «прямой канал» к совету Eesti Energia. Сильные линии защиты необходимы, чтобы предприятие могло развиваться, быстро меняться, принимать риски. План работы внутреннего аудита формировался осознанно, и акцент делался на тех направлениях, где потенциально могли возникнуть проблемы или где недавно произошли крупные изменения.

Таким образом, вполне ожидаемо, что после каждого аудита возникал ряд вопросов разной степени важности, требующих последующих действий. В поле зрения правления Eesti Energia постоянно находилось 100–200 задач по улучшению, вытекающих из аудитов, с указанием сроков и ответственных лиц. Прогресс регулярно отслеживался.

Исходя из вышеизложенного, я не считаю проведение специального аудита в данном случае оправданным. По своей сути, специальный аудит является инструментом миноритарного акционера, используемым при отсутствии доверия к управлению со стороны мажоритарных акционеров. В случае с Eesti Energia совет директоров совместно с правлением может представить общему собранию интересующие его обзоры, при необходимости привлекая внутренний аудит. Кроме того, материалы внутреннего аудита всегда были доступны общему собранию.

Период специального аудита

Специальный аудит охватывал период 2020–2023 годов. Читая отчет, сразу может не прийти на ум, что на этот период пришлись два крупнейших кризиса последних лет: пандемия COVID-19 в 2020 году и полномасштабная война России против Украины в 2022 году. Эти кризисы оказали значительное влияние на Eesti Energia, и этот период можно смело назвать супертестом для управления рисками компании.

Кризис, вызванный пандемией, создал серьезные операционные риски. Массовые заболевания критически важных сотрудников, закрытие государственных границ и перебои с транспортировкой поставили под угрозу непрерывность работы. Приходилось получать именные разрешения, чтобы в экстренных случаях привезти специалистов по обслуживанию критических систем на частных самолетах. Были ли мы готовы к такому кризису? Конечно, нет. Скорее всего, никто не был готов. Решения приходилось принимать на ходу, а кризисный комитет собирался по несколько раз в неделю.

В этот период многие запланированные процессы были замедлены или приостановлены. Сотрудники болели, перемещение было затруднено, материалы и запчасти не доставлялись вовремя. Второй значительный эффект вызвал резкий спад цен на энергоносители. Глобальные ограничения передвижения и закрытие предприятий привели к беспрецедентному снижению потребления энергии. Весной 2020 года, например, в США впервые в истории нефть можно было купить по отрицательной цене.

До вторжения России в Украину началась энергетическая война России против Европы. Быстрое прекращение поставок газа создало реальную угрозу его дефицита и энергетического кризиса в Европе.

Цены взлетели до небес. В 2022 году в Европе были зафиксированы исторически высокие цены на газ — в 10 раз выше текущих. Поскольку электроснабжение стран Балтии зимой сильно зависит от газа, цены на электроэнергию также достигли астрономических высот. Реально угрожал дефицит электроэнергии, и разрабатывались планы отключения потребителей. На рынок была введена политическая универсальная услуга, в рамках которой Департамент конкуренции обязал Enefit Power продавать электроэнергию по фиксированной цене (ниже себестоимости).

Законсервированные сланцевые электростанции, долго стоявшие в резерве, были запущены в течение нескольких недель и проработали месяцы, чтобы обеспечить энергоснабжение стран Балтии. Поскольку в связи с войной на рынке возникла неуверенность в предложении, резко выросли и цены на нефть. Разрывы в цепочках поставок резко увеличили стоимость материалов и запчастей. Инфляция в Эстонии достигла почти 20%.

Эти два кризиса оказали противоположное влияние на энергетические рынки. Постепенное восстановление экономики после пандемии не предвещало резкого роста цен на энергоносители, который был вызван действиями России.

Упущенная прибыль — это не убыток

Самый большой вызов в энергетическом бизнесе всегда заключался в необходимости совершать крупные, сложные и долгосрочные инвестиции в условиях нестабильного и часто политизированного рынка. Один из руководителей успешной европейской энергетической компании однажды сказал мне, что они готовы отказаться от значительной части спекулятивной прибыли ради обеспечения будущей устойчивости. Это легко понять.

Исторически будущее денежного потока обеспечивалось с помощью различных рыночных инструментов, а в последние годы всё чаще — с помощью государственных мер: ценовых гарантий или субсидий. Отчет специального аудита Eesti Energia отмечает, что правление компании имело низкий уровень склонности к риску. Это объясняется особой ролью компании в контексте ожиданий собственника. Если бы компания занималась только производством масел, не прибегая к крупным кредитным средствам, продукцию можно было бы свободно продавать по текущим рыночным ценам. Когда рыночная цена падает ниже себестоимости, производство можно остановить, сотрудников сократить и ждать следующей возможности.

У Eesti Energia нет такой возможности, поскольку необходимо обеспечить 1000 МВт производства электроэнергии. Для этого нужно поддерживать электростанции в готовности, проводить их обслуживание и платить зарплаты работникам. Также необходимо обеспечить добычу сланца, чтобы 1000 МВт электростанции могли работать. 2022 год стал хорошим примером. Помимо запуска электростанций, нам пришлось быстро нарастить добычу на шахтах и нанять сотни дополнительных работников.

Очевидно, что если бы сланцевые заводы простаивали и сланец не добывался, у нас в Эстонии больше не было бы 1000 МВт резервной мощности теплоэлектростанций на случай необходимости. В годы моего руководства Eesti Energia было два периода низких цен на энергию, когда мы справлялись только благодаря ранее заключённым хеджинговым сделкам. Низкие цены на энергию вынуждали нас сокращать производство и значительно уменьшать расходы, но мы смогли сохранить все критически важные мощности и не прибегали к помощи государства.

Когда в конце 2021 года правительства Финляндии и Швеции были вынуждены собраться в воскресенье, чтобы выделить миллиарды евро ликвидной помощи своим энергетическим компаниям в условиях кризиса, наше управление рисками справилось без внешней помощи.

Фиксируя фьючерсные цены на энергию, связанную со сланцем, мы всегда стратегически рассматривали масло и электроэнергию вместе. Если электроэнергию можно было выгодно продать заранее, мы фиксировали меньше цен, и наоборот. Когда цены на масло и на электроэнергию были крайне низкими, мы выбирали немногие доступные возможности и старались минимально зафиксировать цены в объеме критически важных постоянных затрат.

Отчёт специального аудита подробно описывает систему управления рисками цен на масло. В отчёте также указано, как в кризисные годы реагировали на выявленные недостатки и совершенствовали систему. Подчёркивается, что хеджинговые сделки предназначены не для максимизации прибыли, а для обеспечения стабильности денежного потока. Фьючерсные денежные потоки фиксировались с прибылью, что обеспечивалось мандатами по рискам.

Не могу согласиться с тем, что аудиторы называют упущенную теоретическую прибыль убытком. По той же логике можно взять все выданные в период низких процентных ставок кредиты с фиксированной ставкой, сравнить их с текущими ставками и утверждать, что руководители банков нанесли миллиарды убытков своим учреждениям.

Уменьшение экологического следа не только на словах

Ожидания собственника Eesti Energia включают получение дивидендного дохода от переработки сланца, обеспечение 1000 МВт регулируемых производственных мощностей для надежности снабжения, а также сокращение экологического следа и выбросов. Хотя эти ожидания частично противоречат друг другу, моя команда воспринимала проблему выбросов крайне серьёзно. Снижение экологического следа было целенаправленно включено в стратегию, в это были инвестированы десятки миллионов евро, прогресс отслеживался, и никакое нарушение норм не допускалось.

Сейчас выбросы Eesti Energia в Ида-Вирумаа в несколько раз ниже, чем десять лет назад, а качество воздуха значительно улучшилось. Например, мы отказались принимать электростанцию Аувере, поскольку она не соответствовала требованиям по выбросам. В итоге компания GE была вынуждена построить дополнительные фильтры на сумму около 20 миллионов евро.

На Enefit Power в Аувере и Нарве работают 13 различных производственных единиц, там в различных технологических пунктах измеряется более десяти различных выбросов (твёрдые частицы, соединения азота, серы и т.д.). На выбросы действуют разные нормы: текущие пределы, суммарные лимиты на период, допустимые превышения за период и т.д. Кроме того, есть выбросы CO2, величина которых рассчитывается.

Для сбора данных на производственном оборудовании установлены сотни датчиков, измерительных приборов и мониторинговых станций. Вдобавок, по соглашению с Департаментом окружающей среды были инвестированы средства в мониторинговые станции вне территории предприятия, которые постоянно измеряют различные показатели качества воздуха, находящиеся в открытом доступе.

На протяжении многих лет мы постоянно инвестировали в улучшение систем мониторинга и сбор данных. Моя команда категорически не допускала приукрашивания или сокрытия данных. Сотрудничество с Департаментом окружающей среды было регулярным, главным образом обсуждалось, как достигнуть будущих экологических стандартов, так как нормы постоянно ужесточались. Для этого требовалось обсуждать различные технологические варианты и сроки их реализации.

Как следует из отчёта специального аудита, Департамент окружающей среды регулярно проводил проверки на производственных мощностях Enefit Power, а после согласованных улучшений – контрольные проверки. Из-за акцента на проблемных местах из отчёта может сложиться впечатление, что существуют проблемы с соблюдением всех норм выбросов.

Однако подавляющее большинство норм постоянно мониторятся и соблюдаются. Аудит экологических рисков Enefit Power, отражённый в отчёте, был инициирован правлением Eesti Energia, а последующие действия регулярно контролировались.

Энергоснабжение необходимо обеспечить по доступной цене

В сфере регулируемых сетевых услуг я всегда чувствовал повышенную ответственность перед потребителями. С одной стороны, необходимо обеспечивать надёжность снабжения, так как в XXI веке почти всё зависит от электричества. С другой стороны, рост затрат и инвестиций приводит к увеличению расходов потребителей путем повышения сетевых тарифов.

Надёжность сети улучшалась годами, но главной проблемой оставались всё более суровые экстремальные погодные условия. Подготовка к ним и кризисное управление стали основным вызовом последних лет. По затратам Elektrilevi удалось оставаться на очень разумном уровне – средний сетевой тариф рос значительно медленнее, чем потребительские цены.

Чтобы сохранить этот уровень, требовалось находить всё новые возможности для повышения эффективности. В 2021 году, когда в законе о рынке электроэнергии была учтена европейская директива, запрещающая регулируемым сетевым предприятиям оказывать рыночные услуги, пришлось принимать решение о реструктуризации. К тому времени, помимо сетевых услуг, Elektrilevi занималась организацией уличного освещения, развитием телекоммуникационных сетей, зарядной инфраструктурой для электромобилей и другими рыночными энергетическими услугами. Чтобы принять решение, мы в том числе изучали лучшие практики европейских стран.

Выбранная модель обсуждалась с заинтересованными сторонами, привлекался и регулятор. Окончательное решение приняло общее собрание. В отчёте специального аудита указано, что риски следовало оценивать тщательнее. Безусловно, глубокая оценка рисков важна в любом процессе, и с этим трудно спорить. После реструктуризации был проведён внутренний аудит, а также проверка со стороны Департамента конкуренции. После обоих были сделаны замечания и предприняты соответствующие действия.

Особое внимание было уделено оценке киберрисков. С начала этого года было решено вернуть всех работников, занимающихся сетевыми работами, в Elektrilevi, что, по сути, устранило замечания аудитов. Тем не менее, я не уверен, что возвращение около тысячи человек в регулируемую сетевую компанию – это наиболее эффективное решение. Уже наблюдается значительное повышение сетевых тарифов, и, вероятно, дальнейший рост впереди.

Покупка рыночных услуг была бы более прозрачным решением, что практикуют многие прогрессивные сетевые компании в Европе. В 2019 году правительство Юри Ратаса добавило в ожидания собственника Eesti Energia обязательство поддерживать 1000 МВт мощностей до 2023 года.

Это был период, когда мы сократили большое количество работников в Ида-Вирумаа. Решение имело скорее социальный характер. Низкие цены на энергию и высокая стоимость CO2 чётко указывали, что с экономической точки зрения разумно закрыть значительную часть старых сланцевых электростанций в 2023 году.

Ответственная за надёжность энергоснабжения в Эстонии компания Elering в своих отчётах на протяжении нескольких лет подтверждала, что меры в связи с резервными мощностями не нужны, и Эстония может справиться без Нарвских электростанций.

Затем наступил 2022 год, и всё изменилось. Eesti Energia получила новое дополнение к ожиданиям собственника: обязательство поддерживать 1000 МВт мощностей до 2026 года, а также построить систему искусственного охлаждения за счёт собственных средств. Зимой 2022 года старые электростанции активно работали, и от них завсело энергоснабжение стран Балтии. Новая перспектива надёжности энергоснабжения возникла этим летом, когда из-за технической неисправности на полгода вышел из строя новейший и самый мощный морской кабель между Эстонией и Финляндией. К счастью для потребителей, это произошло летом.

В энергетической политике Эстонии поставлена цель достичь 100% производства возобновляемой электроэнергии к 2030 году. Готовится тендер на регулируемые мощности. Через несколько месяцев ожидается отключение стран Балтии от электроэнергетической системы России и Беларуси. В этом контексте кажется, что строительство новых регулируемых мощностей запоздало уже на несколько лет.

Кто отвечает за цену на энергию, остается неясным

В дебатах об энергетической политике крайне мало внимания уделяется конечной цене энергии для потребителей и тому, к чему приведут разные решения. Цена энергии является основой конкурентоспособности экономики, поэтому она должна занимать центральное место при формировании политики. Ответственность за надежность снабжения и зелёный переход закреплена, но определить, кто отвечает за конкурентоспособную цену на энергию, сложно.

На основании опубликованного в четверг отчёта специального аудита Eesti Energia легче понять, почему Балтийская электростанция стоит, а город Нарва отапливается газом, что приводит к многократному росту цен на тепло для жителей этого уязвимого города. Также мы видим, что в дни с высокими ценами на электроэнергию электростанции запускаются всё реже, так как в режиме запуска сложно соблюдать нормы выбросов. Зачем рисковать? В результате происходит необоснованный рост цен на энергию, оказывая значительное социально-экономическое влияние.

Несколько лет назад я отправил эстонским чиновникам документ литовской энергетической политики «План энергетической независимости Литвы 2030». Этот план, разработанный в сотрудничестве с учёными и экспертами, сбалансированно охватывает темы экологии, надёжности снабжения, экономической эффективности и инноваций. Он был реализован при хорошем сотрудничестве, и положение Литвы в энергетике за эти годы значительно улучшилось.

Это яркий пример того, как работает чёткое целеполагание. Если за последние десять лет Эстония была в странах Балтии гарантом надёжности энергоснабжения и даже одной из немногих стран Европы, способных обеспечить себя энергией, то в ближайшем будущем мы можем стать зависимыми от соседей. Энергетика — это стратегическая отрасль, а быстрые перемены — иллюзия.

С 2014 по 2023 год мне удалось работать с политиками самых разных мировоззрений. Мы справились, но в контексте будущего Эстонии было бы разумно достичь широкого согласия по комплексному плану в энергетике, так же как это сделано в вопросах внешней политики и обороны.