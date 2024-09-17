Кусти Сальм возглавит оборонную компанию Мадиберка и Линнамяэ

На прошлой неделе стало известно, что основатель Milrem Кулдар Вяэрси (слева) инвестирует во Frankenburg семизначную сумму. Кусти Сальм – справа. Foto: Andras Kralla
Ранее в ряды Frankenburg, основным акционером которой является Таави Мадиберк, вступили отставные генералы Мартин Херем и Вейко-Велло Пальм. Кроме того, на прошлой неделе основатель Milrem Кулдар Вяэрси объявил, что присоединится к Frankenburg Technologies в качестве стратегического инвестора и члена совета директоров. Вяэрси заявил, что инвестирует в оборонный стартап семизначную сумму.