Назад 17.09.24, 10:47 Кусти Сальм возглавит оборонную компанию Мадиберка и Линнамяэ Бывший канцлер минобороны Кусти Сальм станет генеральным директором компании Frankenburg Technologies, занимающейся разработкой ракетных систем.

На прошлой неделе стало известно, что основатель Milrem Кулдар Вяэрси (слева) инвестирует во Frankenburg семизначную сумму. Кусти Сальм – справа. Foto: Andras Kralla

Ранее в ряды Frankenburg, основным акционером которой является Таави Мадиберк, вступили отставные генералы Мартин Херем и Вейко-Велло Пальм. Кроме того, на прошлой неделе основатель Milrem Кулдар Вяэрси объявил, что присоединится к Frankenburg Technologies в качестве стратегического инвестора и члена совета директоров. Вяэрси заявил, что инвестирует в оборонный стартап семизначную сумму.

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