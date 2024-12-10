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  • 10.12.24, 13:23

Ericsson решил не строить крупный завод в Таллинне. Министр: дело не в Эстонии

Международная компания электронной промышленности Ericsson решила отказаться от строительства завода в Таллинне. Изначально компания планировала выделить для этих целей 155 млн евро.
Генеральный директор Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар пояснила, что компания планирует сосредоточиться на модернизации существующих рабочих мест.
  • Генеральный директор Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар пояснила, что компания планирует сосредоточиться на модернизации существующих рабочих мест. Foto: Andras Kralla
Генеральный директор Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар подтвердила в интервью Tööstusuudised, что компания планирует сосредоточиться на модернизации существующих рабочих мест в Таллинне (три производственных подразделения и офис в Ülemiste), а не на строительстве нового объекта в Ülemiste City.

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