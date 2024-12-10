Ericsson решил не строить крупный завод в Таллинне. Министр: дело не в Эстонии

Международная компания электронной промышленности Ericsson решила отказаться от строительства завода в Таллинне. Изначально компания планировала выделить для этих целей 155 млн евро.
- Генеральный директор Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар пояснила, что компания планирует сосредоточиться на модернизации существующих рабочих мест. Foto: Andras Kralla
Генеральный директор Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар подтвердила в интервью Tööstusuudised, что компания планирует сосредоточиться на модернизации существующих рабочих мест в Таллинне (три производственных подразделения и офис в Ülemiste), а не на строительстве нового объекта в Ülemiste City.
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Шведский производитель электроники Ericsson строит в Таллинне новый производственно-технологический центр за 155 миллионов евро. Там планируется сосредоточить испытательные лаборатории, склады, производственные линии и офисы.
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