Назад 10.12.24, 15:07 Смена власти в Сирии ставит крест на перспективах развития газовых проектов Свержение режима Башара Асада в Сирии скажется не только на политической, но и на экономической расстановке сил в регионе. Главным бенефициаром станет Турция, которая упрочит свои позиции газового хаба, а проекты трубопроводов через Сирию будут окончательно забыты. Впрочем, с развитием СПГ они теряют актуальность для ЕС.

Сирия остается раздробленной, большую часть нефтедобычи контролируют курды. Foto: Scanpix

В начале этой недели в Сирии пал режим Башара Асада, диктатора, правившего 24 года, а с ним и династия Асадов, находившаяся у власти 53 года, и режим партии «Баас», фактически руководившая страной 61 год. Оппозиция празднует победу, а Асад с семьей получил убежище в России, в Москве. По данным Financial Times, на его родственников записаны 19 апартаментов в «Москва-Сити» общей стоимостью $40 млн.

Это показывает, насколько сильной была поддержка Россией сирийского диктатора. Второй главной действующей силой в регионе был Иран. Сирия стала его ахиллесовой пятой, отмечает колумнистка FT Ким Гаттас. Смена власти означает, что оба союзника потеряли влияние в регионе. В то время как Турция – приобрела.

Сирия все еще раздроблена. Большая часть нефтяных ресурсов сосредоточена в тех районах, которые контролируют Отряды народной самообороны – вооруженное формирование Высшего курдского совета, а это значит, что дальнейшая борьба неизбежна, пишет эксперт Фонда исследований Турции Ахмет Арда Шенсой. Курдские силы поддерживают США и фактически контролируют около 70% всей нефтедобычи Сирии. Впрочем, подтвержденные запасы нефти в Сирии небольшие (примерно 2,5 миллиарда баррелей).

Россия потеряла свои военные базы, которые были важным логистическим центром для ее растущей активности в Африке, отмечает Шенсой. Теперь ее претензиям был нанесен серьезный удар. За время участия в гражданской войне Россия нарастила экономические связи: ее компании участвовали в восстановлении нефтегазовых месторождений, получили долгосрочные контракты на добычу газа и фосфатов, строили дороги и здания. Сирия до последних дней была крупным покупателем российского вооружения.

Торговые связи Сирии и Эстонии незначительны, зато баланс – в пользу Эстонии. Страна отправляет в Сирию торф – на 220 000 евро с начала 2024 года, это 78% всех поставок в страну, по данным Департамента статистики. Кроме того, на экспорт идет бумага и двигатели. Общая сумма 283 000 евро. Импорт из Сирии был нулевым в 2023 году, а в этом году составляет 8500 евро: растительные масла, семена, а также моющие средства.

Сирия могла бы играть значительную роль на энергетическом рынке в силу своего географического положения – через нее планировали проложить маршруты трубопроводов, соединяющих страны Персидского залива и Средиземноморье. В частности, «Арабский газопровод» из Египта через Иорданию, Сирию и Ливан в Европу. Рассматривался и маршрут из Ирана. Впрочем, проект так и не пошел дальше разговоров, а теперь даже их не будет, что увеличивает шансы Турции стать главным газовым хабом региона. Это важно для Европы, которой предстоят переговоры по газовому транзиту через Украину.

«Газопровод Иран/Катар-Ирак-Сирия обсуждался в 2000-х-начале 2010-х годов как возможный маршрут поставок газа в Турцию/Европу, – напоминает эксперт по энергетике и кросс-товарам международной аналитической организации ICIS Аура Сабадуc. – Однако с тех пор динамика мирового рынка существенно изменилась, особенно с появлением глобального рынка СПГ, где такие производители, как Катар, играют важную роль, и она еще будет расти – ожидается, что производство СПГ удвоится во второй половине этого десятилетия».

Поэтому для Европы совершенно не страшно окончательно распрощаться с мыслью о масштабных стройках трубопроводов в Сирии. «Крупные инфраструктурные проекты в энергетике больше не имеют смысла по двум причинам: во-первых, рынок будет перенасыщен в среднесрочной перспективе, а во-вторых, Европа планирует отказаться от ископаемого топлива в долгосрочной перспективе», – замечает Сабадус.

«Если что и произойдет, то по мере начала восстановительных работ в Сирии я предвижу немедленное влияние на соседние страны, включая Иран, Ирак и Турцию, которые могут быть заинтересованы в строительстве трансграничных соединительных мощностей для поставок газа или электроэнергии», – отметила она, пояснив, что не видит причин для того, чтобы ситуация в Сирии оказала влияние на европейские газовые рынки.