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  • 08.12.24, 12:38

В Сирии свергли Башара Асада. СМИ: он «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе

В ночь с 7 на 8 декабря исламистские боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок захватили столицу Сирии Дамаск и объявили о свержении президента Башара Асада. Где он находится, неизвестно. По неподтвержденным данным, Асад бежал из страны (предположительно, в Объединенные Арабские Эмираты), а его семья сейчас в Москве. Другие родственники и ближайшие соратники Асада переправились в ОАЭ, Россию и Египет, пишет «Медуза».
Жители Турции празднуют свержение президента Сирии Башара Асада.
  • Жители Турции празднуют свержение президента Сирии Башара Асада. Foto: Scanpix
При этом сирийские источники агентства Reuters сообщили, что Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе. Согласно данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска около пяти утра по сирийскому времени и направился в сторону берега, где находятся российские авиа- и морская базы. Затем он резко развернулся и начал снижаться, а после пропал с радаров. В это время он находился на высоте 500 метров. Прямых подтверждений тому, что самолет упал и что в нем находился Башар Асад, нет.
Кто такие «Хайят Тахрир аш-Шам»
«Хайят Тахрир аш-Шам» — коалиция исламистов Сирии, созданная на базе бывшего отделения «Исламского государства» в стране — фронта «Ан-Нусра». В 2014 году «Ан-Нусра» разорвала отношения с ИГ, провозгласившим себя халифатом, и стала сирийской ветвью «Аль-Каиды». В 2017-м, после серии поражений от армии Сирии, переименовала себя в «Хайят Тахрир аш-Шам» и объявила о формальном разрыве с «Аль-Каидой», чтобы избавиться от клейма террористической организации. Однако Россия, США и другие страны продолжают считать движение аффилированным с «Аль-Каидой». В РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» официально объявлена террористической организацией.
Режим Асада пал меньше чем за две недели. ХТШ и союзники начали наступление на севере Сирии 27 ноября и, почти не встречая сопротивления, за считанные дни захватили почти все крупнейшие города и стратегические пункты. Утром 8 декабря командование Сирийской арабской армии (вооруженных сил режима Асада) приказало своим бойцам сложить оружие.
Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали, остающийся в Дамаске, 8 декабря заявил, что готов сотрудничать с любой властью, которую выберет народ. Представители боевиков в утреннем телеобращении призвали всех сирийцев сохранять государственные институты и собственность граждан.
В то же время на востоке страны Сирийские демократические силы взяли Дейр-эз-Зор и Пальмиру. Эта группировка, состоящая преимущественно из курдов, находится во враждебных отношениях с ХТШ. Однако 29 ноября, при взятии Алеппо, ХТШ позволила местным курдам мирно покинуть город. По некоторым предположениям, этот шаг стал сигналом о готовности восстановить отношения группировок.
После того как боевики взяли под контроль регионы Сувейда, Дараа и Кунейтра на юге страны, Иордания, соседствующая с этой частью страны, закрыла границу с Сирией, а израильская армия выдвинулась в буферную зону на Голанских высотах. Бóльшая часть Голан находится под контролем Израиля с 1967 года. Обе страны — Израиль и Сирия — считают высоты своей суверенной территорией. Израильская армия заявила, что укрепляет границу исключительно для обеспечения безопасности израильских граждан и не намерена вмешиваться в ситуацию в Сирии.
Семья Асадов правила Сирией с 1971 года. Хафез Асад, отец будущего президента Башара, участвовал в целой серии военных переворотов в 1960-х годах, в результате которых власть в стране захватила Партия арабского социалистического возрождения (БААС). Затем партийный режим фактически превратился в единоличную диктатуру Асада. Сын Хафеза Башар унаследовал власть после смерти отца в 2000 году.
На протяжении всех 50 с лишним лет правления Асадов их главными оппонентами были исламистские группировки. В 1982 году сирийская армия почти полностью разрушила город Хама — очаг исламистского восстания. «Арабская весна» 2011 года в Сирии вылилась в многостороннюю гражданскую войну, в которой исламисты также были активными участниками.
Башару Асаду удалось удержаться у власти в основном благодаря поддержке России и Ирана. В 2020 году гражданская война в Сирии была заморожена. ХТШ и другие группировки, свергшие Асада, сформировались из участников гражданской войны в период относительного затишья.
В 2024 году ни Россия, ни Иран не смогли прийти на помощь Асаду. Российские самолеты наносили удары по позициям антиасадовской коалиции, но не смогли сдержать их наступление. Близкая Ирану группировка «Хизбалла» объявляла о переброске своих сил в Сирию, но из-за недавней войны с Израилем оказалась слишком ослаблена, чтобы повлиять на ход событий.

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