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  • 28.12.24, 16:40

В Нарве все-таки сменился мэр

На заседании Нарвского городского собрания в субботу, 28 декабря, выразили недоверие мэру города Яану Тоотсу и зампреду горсобрания Наталии Умаровой, передает rus.err.ee. Мэром города стала Катри Райк.
Яан Тоотс (в центре).
  • Яан Тоотс (в центре). Foto: Liis Treimann
Из 30 присутствовавших на месте депутатов вотум недоверия Тоотсу поддержали 16 человек, против проголосовали 13, воздержавшихся не было. Один депутат - Алексей Мяги из «Нарвы 2.0» - не проголосовал.
За вотум недоверия Умаровой из 30 присутствовавших на месте депутатов 16 проголосовали за, 12 – против, один народный избранник не был на месте.
В Нарвском горсобрании 31 депутат, поэтому необходима поддержка 16 депутатов, чтобы вотум прошел.

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