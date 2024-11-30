Назад 30.11.24, 14:03 Смена власти в Нарве зависла: для отставки мэра Яана Тоотса не хватило одного голоса На внеочередном заседании Нарвского городского собрания депутаты голосовали по вопросу отставки мэра города Яана Тоотса. Коалиция из фракций Катри Райк и Михаила Стальнухина планировала снять его и снова сделать мэром Катри Райк, но для этого не хватило одного голоса.

Яан Тоотс заявил, что будет баллотироваться на муниципальных выборах в Нарве и зарегистрируется жителем города, когда достроят дом, в котором он купил квартиру. Foto: Николай Андреев

Для отставки мэра необходимы были голоса 16 членов горсобрания, всего в котором 31 человек. Треть депутатов вообще не пришли на заседание, за отставку мэра проголосовали 15 человек, таким образом Яан Тоотс остался на своем посту.

До голосования по мэру коалиция сторонников Стальнухина и Райк пыталась, но не смогла отправить в отставку с поста зампреда горсобрания Наталию Умарову – за отставку также проголосовали 15 депутатов при необходимых 16.

Однако на прошлом заседании председателем горсобрания стала Татьяна Стольфат из фракции Михаила Стальнухина. Таким образом, за центристами Алексея Евграфова остается место мэра, за сторонниками Михаила Стальнухина – место председателя горсобрания, сторонники Катри Райк ничего не получили. При этом на данный момент явного большинства нет ни у центристов, ни у коалиции Райк и Стальнухина.

Тоотс пропишется в Нарве и будет участвовать в выборах

В начале заседания Яан Тоотс передал в горсобрание проект городского бюджета на следующий год, подготовленного под его руководством в управе. А непосредственно перед голосованием по своей отставке он выступил с речью. Причем, выступив по-эстонски, он коротко повторил речь по-русски, до последнего времени так обычно делали Стальнухин и Райк.

«Уважаемые жители Нарвы – я был мэром год и чуть меньше, чем 2 месяца. Год был трудовой, мы сделали много инвестиций, и самое главное для жителей, почему я хотел по-русски сказать, вчера от Eesti Energia пришло сообщение, что цена тепла до марта не повысится».

«Большой проблемой был переход на эстонский язык, тревожное решение правительства, – сказал он также. – Мы перешли на эстонский язык с 1 сентября. С трудностями для вас, уважаемые родители, но вы большие молодцы».

После того, как отставка не удалась, комментируя ситуацию, мэр отметил, что пережил переход первых и четвертых классов на эстонский язык вместе с горожанами.

«Я недоволен, что четвертые классы тоже должны перейти, – сказал Тоотс. – Плакали все вместе, я с ними тоже. И конечно, для жителей ничего не важно так, как отопление».

Стоимость отопления остается самой горячей политической темой в Нарве. Яан Тоотс сказал, что серьезно занимался этой проблемой, и заявил, что Катри Райк в бытность мэром ни разу не посетила Eesti Energia и Enefit Power. Однако Райк в прошлом неоднократно заявляла, что постоянно встречается с руководителями этих компаний, а также проводила с ними совместные пресс-конференции.

Зампреда горсобрания Наталию Умарову, а также вице-мэра Миссурме Писареву зрители заседания с цветами поздравляли с тем, что их отставки не состоялись. Foto: Николай Андреев

Удержавшись на посту мэра, Тоотс заявил прессе, что зарегистрируется жителем Нарвы и на муниципальных выборах осенью следующего года выставит здесь свою кандидатуру. Он напомнил, что некоторое время назад купил в Нарве квартиру, внеся 21 000 евро (10% от полной стоимости). Тоотс будет жить в доме с видом на реку и две крепости, строительство которого близится к завершению.

«Я вам больше могу сказать, я мечтал об этой квартире, когда у меня и мысли не было переехать сюда. Это было в 18-м году», – сказал он.

У Тоотса также есть недвижимость в Таллинне, Тарту и в Испании. Сейчас он живет в отелях Нарвы или Нарва-Йыэсуу. По его словам, выбирает, где дешевле, например, жить в Усть-Нарве летом было слишком дорого. Кроме того, он постоянно ездит в Таллинн и в Тарту, где у него остается семья.

Катри Райк: поживем – увидим

«Как события будут развиваться дальше? Поживем – увидим», – сказала Катри Райк после неудавшейся попытки в третий раз стать мэром Нарвы.

Отвечая на вопросы журналистов, эту фразу она повторила несколько раз. По ее словам, коалиция со сторонниками Михаила Стальнухина по-прежнему существует, хотя на практике она оказалась неработоспособной, признала Райк. Почему именно?

«Это нужно спрашивать у тех людей, которые сегодня не пришли на сессию», – сказала Райк.

«Ясно, что стабильности власти в Нарве сейчас нет, – добавила Катри Райк. – Когда будет, не могу вам сказать».

Но, по ее мнению, сейчас в горсобрании будет период анархии, когда «каждый будет голосовать, как хочет».

Михаил Стальнухин ситуацию не комментировал.

Алексей Евграфов выступает в Нарвском городском собрании. Foto: Николай Андреев

Евграфов продолжает переговоры

«На мой взгляд, вместе собрались две такие разные команды, что очень сложно найти было бы точки соприкосновения, – прокомментировал неудачу коалиции Алексей Евграфов. – Я думаю, что мы прогнозировали, то и произошло. Но вся работа впереди, у нас тоже тяжелая ситуация – мы видим, что перевес не настолько большой».

Лидер центристской фракции Алексей Евграфов сказал после голосования, что продолжит переговоры с бывшими соратниками, которые перешли к Михаилу Стальнухину, и надеется вернуть часть из них.

Кнопка исключения из Центристской партии

Ранее председатель Центристской партии Михаил Кылварт говорил, что центристы, которые будут голосовать за отставку Яана Тоотса, будут исключены из партии. Это после несостоявшейся отставки подтвердил и сам Тоотс, который входит в центральное правление партии.

За отставку Тоотса проголосовали вошедшие во фракцию Стальнухина центристы Виктория Лутус, Елена Пахомова, Екатерина Голубцова и Татьяна Стольфат.

Из присутствующих депутатов ни за, ни против отставки мэра не голосовали Алексей Мяги из фракции Стальнухина и внефракционный депутат Антон Николаев.

Интересен также состав отсутствующих. Большинство из тех одиннадцати, кто не участвовали в заседании – члены фракции Центристской партии. Их отсутствие, фактически, не повлияло на результат.

Действительно спасло Тоотса от отставки отсутствие в зале двух сторонников Катри Райк – заместителя Райк во фракции Владимира Жаворонкова (который ранее критически высказывался о Стальнухине) и Анны Коваленко, а также отсутствие членов фракции Стальнухина – Вадима Орлова и Елены Каврус (она таким образом, видимо, остается в ЦП) и решение их соратника по фракции Алексея Мяги, который пришел на заседание, но не голосовал.

Нарвская ратуша. Foto: Николай Андреев

Фракции оформились

В начале этого же заседания окончательно оформились две фракции, которые по факту уже были. Михаил Стальнухин официально сообщил, что члены фракции Narva 2.0 выбрали его председателем, а его заместителем – Елену Пахомову. Всего во фракции 11 депутатов.

Алексей Евграфов официально объявил, что расколовшаяся фракция Narva меняет название и теперь будет называться фракцией Центристской партии. Председателем члены фракции избрали Евграфова, а его замами – Игоря Андреева и Андрея Иванкива. Во фракции 10 человек.

Во фракции сторонников Катри Райк Respekt на данный момент 9 человек, возглавляет ее Яна Кондрашова.

Один депутат Нарвского горсобрания – Антон Николаев – не входит во фракции.

Также депутаты на этом заседании выбрали второго заместителя председателя горсобрания, этот пост заняла Марина Шурупова из фракции Михаила Стальнухина, набравшая 16 голосов на тайном голосовании.