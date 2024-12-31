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  • 31.12.24, 10:52

Сервис Bolt Drive в новогоднюю ночь будет ограничен

Услуга аренды автомобилей Bolt Drive не будет доступна в новогоднюю ночь, сообщила компания.
Bolt Drive.
  • Bolt Drive. Foto: Andras Kralla
Аренда автомобилей будет недоступна в период с 22 часов 31 декабря до 8 утра 1 января, уточнила компания.
«Нашим приоритетом является безопасность клиентов и всех участников дорожного движения. Новогодняя ночь полна радости и празднования, однако часто с этим связано употребление алкоголя. Мы ограничиваем доступ к сервису Bolt Drive в эту ночь, чтобы предотвратить возможные инциденты. Просим клиентов отнестись к этому с пониманием», – заявил руководитель Bolt Drive в Эстонии Максим Палонен в пресс-релизе.
Пользователи долгосрочной аренды, которые уже взяли автомобиль Bolt Drive, смогут продолжить использование даже в период ограничений, отмечается в сообщении. Однако без предварительного бронирования воспользоваться автомобилем в указанный период будет невозможно.
В автопарке Bolt Drive в Эстонии насчитывается более 1000 автомобилей для аренды, включая легковые автомобили разных размеров, электромобили и фургоны. В целом услуги Bolt используют более 200 миллионов клиентов в 50 странах Европы и Африки.

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