Назад 09.12.24, 08:38 В краю непуганых автовладельцев: неужели меньше машин – значит больше Европы? Тревога, вызванная введением автоналога, сменилась принятием. Все будет, хотя пока и не в пользу «экологии», как можно условно назвать аргументы о вреде старых машин, выбросах CO 2 и другие упражнения в политкорректности. Куда важнее оказалось навести порядок в регистрах и просто выскрести денег не мытьем, так катаньем. Причем буквально, потому что кататься народ все равно будет, ведь на основной территории Эстонии без машины жить невозможно, пишет обозреватель Ян Левченко.

Ян Левченко. Foto: Алишер Шарипов

Еще в начале дискуссий вокруг автоналога высказывались трезвые мысли, что нелепо советовать гражданам сменить тридцатилетнюю «Ауди» на гибридную «Тойоту». Такая рекомендация выглядит рутинным издевательством. Тысячи евро, которую удастся выручить везучему продавцу автомобильного хлама, хватит на недорогую батарею для нового электрокара. Остальное – инвестиции в будущее. Если, конечно, есть что инвестировать.

В связке с автоналогом напрашивалось дальнейшее развитие общественного транспорта. Но в надлежащем виде он как был, так и остается только в Таллинне. Конечно, в столице уже живет треть населения страны – для этого было сделано немало. Но остальные две трети живут все-таки в других местах. А если спросить среднего чиновника, где, по его или ее мнению, следует жить правильному гражданину Эстонии, очень вероятно, что в ответ прозвучит название какой-нибудь дальней волости. Потому что традиции, основы, корни…

Согласно устойчивой мифологии, которую культивирует Эстония, у нормального человека должен быть хутор. В идеале – такой, чтоб выдержал семейную сходку (по-эстонски – suguvõsa kokkutulek), но можно и небольшой. Не datša, конечно, как принято в Нарве, – это все-таки отдельная культура. А именно дом, стоящий отдельно, когда километр до соседа – это так близко, что велика опасность заразиться ковидом.

Мифология поддерживается практикой: люди рассредоточены по стране, и ради них общественный транспорт по каждой грунтовке не пустишь. Поэтому, несмотря на сравнительно компактные размеры, Эстония остается нетипичной европейской страной с очень низкой плотностью населения (Скандинавия с их обильными северными территориями – не в счет). Действительно, 30 человек на квадратный километр – это больше, чем в Финляндии с 16-ю и Норвегией с 14-ю. Но там совсем другая география. А самое главное – экономика.

Количество неадекватно дорогих автомобилей на дорогах, привычка в успешных семьях держать по две, а то и по три машины – это признаки компенсаторного потребления, типичного для посттоталитарных обществ.

Будучи страной постсоветской по происхождению, реальной политике и способах внешнего кредитования своих амбиций, Эстония за последние четверть века сделала все, чтобы только так не называться. И достижения на этом направлении очевидны. Но количество неадекватно дорогих автомобилей на дорогах, привычка в успешных семьях держать по две, а то и по три машины (реально успешные в этом месте снисходительно улыбаются), то есть непомерно раздутый автопарк – это признаки компенсаторного потребления, типичного для посттоталитарных обществ. Пусть это потребление и вошло в привычку настолько, что теперь считается просто буржуазным, то есть присущим Эстонии «изначально».

В соседней стране, которую больше нельзя называть, как и в стране, которая с ней воюет, имущественное расслоение объясняется коррупцией, кумовством, плохим законодательством и неразвитыми институтами. В Эстонии, которая как бы совсем другое дело, победил предпринимательский консенсус. Богатство и успех принято объяснять тем, что эстонцы – народ работящий: кто рано встает, тому бог подает, вот это все. Даже в оккупированной советами Эстонии личных автомобилей было всегда больше, чем в любой другой советской колонии. Чего уж говорить об эпохе свободы, когда частная собственность сделалась главной общественной скрепой!

Даже в одной из вышеупомянутых стран так называемый «транспортный налог», идущий на развитие региональной дорожной сети, действует уже лет двадцать. В Финляндии автоналог был в конце концов снижен, потому что на тазиках с ржавыми гайками ездить попросту опасно. А Германия в числе первых ввела коэффициент на выбросы (дизель там вообще золотой), потому что в стране, производящей самые быстрые и агрессивные в мире тачки, иначе нельзя. Везде разные аргументы, но в итоге налоги на личный транспорт – обычная практика. Поэтому недовольство эстонских автовладельцев – это обывательское иждивенчество. Ну хорошо, еще гражданственность: это же нормально, когда граждане критикуют государство!

Независимо от того, насколько хорошо наладится логика самого автоналога, эта отрезвляющая инициатива продвинет Эстонию на пути европейской интеграции.

Но пока государство продолжает путаться в критериях. Вроде надо поддерживать зеленый переход и давать льготы электромобилям. Но надо же и пойти навстречу хуторянам (в самом широком смысле), скостив налог на колымагу, за которую при желании сойдет пикап «Тундра» или армейский «Ленд-Ровер». Эксперты и продавцы машин простодушно говорят, что придется умерить страсть к большим и мощным двигателям. А мы-то думали: откуда она, эта горячая привязанность… Разом она, понятно, не уляжется. Но адекватность будет повышаться неуклонно и достаточно быстро.

Независимо от того, насколько хорошо наладится логика самого автоналога, эта отрезвляющая инициатива продвинет Эстонию на пути европейской интеграции. Предвижу смешки, переходящие в свист и улюлюканье. Но ведь в натуре у людей тут по несколько машин, а Тесла прикидывается бюджетным такси! Пора встать в очередь на свое место, а не кричать: «Я правда стоял!»