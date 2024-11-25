Назад 25.11.24, 14:52 На строительство трамвайной линии в Пельгуранна выделят около 20 миллионов евро Министерство климата, при поддержке Европейского Союза, выделяет Таллинну около 20 миллионов евро на строительство новой трамвайной линии в Пельгуранна. С учетом вклада города общий объем инвестиций составит более 28 миллионов евро.

В будущем трамвай будет ходить и в Пельгуранна. Foto: Raul Mee

«Новая трамвайная линия в Пельгуранна значительно улучшит возможности передвижения местных жителей и будет способствовать развитию экологически чистого городского пространства. Помимо трамвайных путей, мы также инвестируем в развитие велосипедных дорожек и узлов общественного транспорта при поддержке ЕС. Цель состоит в том, чтобы в городе с самым интенсивным движением в Эстонии было больше возможностей для устойчивого передвижения», – отметил министр инфраструктуры Владимир Свет.