На строительство трамвайной линии в Пельгуранна выделят около 20 миллионов евро
Министерство климата, при поддержке Европейского Союза, выделяет Таллинну около 20 миллионов евро на строительство новой трамвайной линии в Пельгуранна. С учетом вклада города общий объем инвестиций составит более 28 миллионов евро.
В будущем трамвай будет ходить и в Пельгуранна. Foto: Raul Mee
«Новая трамвайная линия в Пельгуранна значительно улучшит возможности передвижения местных жителей и будет способствовать развитию экологически чистого городского пространства. Помимо трамвайных путей, мы также инвестируем в развитие велосипедных дорожек и узлов общественного транспорта при поддержке ЕС. Цель состоит в том, чтобы в городе с самым интенсивным движением в Эстонии было больше возможностей для устойчивого передвижения», – отметил министр инфраструктуры Владимир Свет.
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