Назад 02.01.25, 10:45 EfTEN: на рынке квартир наконец-то начинается рост цен EfTEN Capital прогнозирует медленный рост цен на жилую недвижимость, однако на рынке коммерческой недвижимости Балтии не стоит ожидать крупных сделок.

Руководитель EfTEN Сapital Вильяр Аракас. Foto: Liis Treimann

На рынке жилой недвижимости стран Балтии снижение процентных ставок и улучшение доступности увеличивают объемы сделок, пишет EfTEN Capital. Скорее всего, цены на жилую недвижимость, которые оставались практически неизменными почти два года, начнут постепенно расти примерно в темпе инфляции потребительских цен. Это также приведет к увеличению активности в сфере жилищного строительства. В связи с этим компания считает, что фиксация строительных расходов в начале 2025 года может быть хорошей стратегией.