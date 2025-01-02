Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,53%275,63
  • OMX Riga1,05%871,61
  • OMX Tallinn1,31%1 755,78
  • OMX Vilnius0,91%1 074,33
  • S&P 500−0,43%5 881,63
  • DOW 30−0,07%42 544,22
  • Nasdaq −0,9%19 310,79
  • FTSE 1000,49%8 213,18
  • Nikkei 225−0,96%39 894,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%116,11
  • OMX Baltic1,53%275,63
  • OMX Riga1,05%871,61
  • OMX Tallinn1,31%1 755,78
  • OMX Vilnius0,91%1 074,33
  • S&P 500−0,43%5 881,63
  • DOW 30−0,07%42 544,22
  • Nasdaq −0,9%19 310,79
  • FTSE 1000,49%8 213,18
  • Nikkei 225−0,96%39 894,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%116,11
  • 02.01.25, 10:45

EfTEN: на рынке квартир наконец-то начинается рост цен

EfTEN Capital прогнозирует медленный рост цен на жилую недвижимость, однако на рынке коммерческой недвижимости Балтии не стоит ожидать крупных сделок.
Руководитель EfTEN Сapital Вильяр Аракас.
  • Руководитель EfTEN Сapital Вильяр Аракас. Foto: Liis Treimann
На рынке жилой недвижимости стран Балтии снижение процентных ставок и улучшение доступности увеличивают объемы сделок, пишет EfTEN Capital. Скорее всего, цены на жилую недвижимость, которые оставались практически неизменными почти два года, начнут постепенно расти примерно в темпе инфляции потребительских цен. Это также приведет к увеличению активности в сфере жилищного строительства. В связи с этим компания считает, что фиксация строительных расходов в начале 2025 года может быть хорошей стратегией.

Похожие статьи

Mнения
  • 01.01.25, 11:16
Тыну Тоомпарк: да, рынок жилой недвижимости будет лучше, чем в прошлом году
Количество сделок с жилой недвижимостью неизбежно сократится, а быстрого роста цен на недвижимость ожидать не стоит. Однако в сравнении с прошедшим годом хуже не станет, а это уже означает, что станет лучше, пишет консультант и преподаватель Kinnisvarakool Тыну Тоомпарк, отвечая на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Новости
  • 30.12.24, 16:33
Большой обзор жилищных кредитов: как прошел 2024 год?
Рынок недвижимости Эстонии в 2024 году был относительно спокойным. По состоянию на сентябрь рост остатка по жилищным кредитам в годовом исчислении составил 7%. Однако за первые девять месяцев этого года рост продаж новых жилищных кредитов составил 12%, пишет руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Mнения
  • 26.12.24, 14:52
Послание к малому инвестору – шанс с квартирами упущен, на них не заработать
Журналисты, пишущие о недвижимости, Кристьян Кург и Сийм Сультсон, в подкасте «За квадратными метрами» радио Äripäev обсудили прогнозы на предстоящий год. Они отметили, что даже если ставка Euribor упадет до уровня 2%, для многих мелких инвесторов рынок аренды останется недоступным.
Новости
  • 27.12.24, 14:25
Прогноз: в следующем году цены на квартиры вырастут как минимум на 5%
По словам члена правления агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, в следующем году количество сделок с недвижимостью вырастет до 10% по сравнению с текущим годом, а цены – в среднем на 5%, передает Ärileht.
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.

Самые читаемые

1
Новости
  • 31.12.24, 09:38
Олег Гросс вновь приглашает на корпоратив мировых звезд
2
Новости
  • 31.12.24, 08:11
Предприниматели в ожидании 2025 года: «Страна движется к энергетической катастрофе»
3
Новости
  • 28.12.24, 12:25
На борту повредившего кабель Estlink судна было полно разведывательной техники
4
Mнения
  • 01.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: транспортный сектор ждет борьба за выживание
5
Новости
  • 01.01.25, 00:56
Умер президент Арнольд Рюйтель
6
Новости
  • 01.01.25, 12:25
Украина прекратила транзит российского газа

Последние новости

Новости
  • 02.01.25, 14:47
Начались работы по восстановлению поврежденного кабеля Elisa
Новости
  • 02.01.25, 14:29
Китай ввел санкции против оборонных компаний США
Подсказка
  • 02.01.25, 13:30
Большой обзор: посмотрите, какие налоги выросли в этом году
Но есть и хорошие новости
Новости
  • 02.01.25, 12:38
К Frankenburg Technologies присоединился видный европейский ракетостроитель
Новости
  • 02.01.25, 12:15
Обзор наиболее важных изменений в законодательстве в 2025 году
Новости
  • 02.01.25, 11:22
Каспар Оя: признаки указывают на завершение экономического спада
Новости
  • 02.01.25, 10:54
Air Baltic отменяет 19 авиамаршрутов
Обновлено в 13:27
Новости
  • 02.01.25, 10:45
EfTEN: на рынке квартир наконец-то начинается рост цен

Сейчас в фокусе

Основной владелец Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман считает, что Эстония движется к энергетической катастрофе и многократному повышению цен на электричество.
Новости
  • 31.12.24, 08:11
Предприниматели в ожидании 2025 года: «Страна движется к энергетической катастрофе»
Арнольд Рюйтель.
Новости
  • 01.01.25, 00:56
Умер президент Арнольд Рюйтель
J. Molner вышел на биржу в ноябре 2022 года с ценой IPO 8,12 евро.
Биржа
  • 01.01.25, 10:40
Год на бирже: в лидерах - эстонский производитель лекарств
Олег Гросс не в первый раз радует своих работников.
Новости
  • 31.12.24, 09:38
Олег Гросс вновь приглашает на корпоратив мировых звезд
«Высокое количество сделок во второй половине 2024 года — это временная аномалия. Аномалии проходят», — пишет инвестор и эксперт в сфере недвижимости Тыну Тоомпарк.
Mнения
  • 01.01.25, 11:16
Тыну Тоомпарк: да, рынок жилой недвижимости будет лучше, чем в прошлом году
Дела латвийской авиакомпании в последнее время идут не очень хорошо.
Новости
  • 01.01.25, 13:03
Эксперт: у правительства нет плана на случай, если AirBaltic перестанет сюда летать
Расположенная недалеко от Курска газоизмерительная станция, являющаяся частью газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
Новости
  • 01.01.25, 12:25
Украина прекратила транзит российского газа
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025