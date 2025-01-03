Министр: общая электростанция стран Балтии может быть запущена к 2030 году

Городской бюджет на 2025 год, проект которого был подготовлен управой во главе с мэром Яаном Тоотсом, Нарвское горсобрание 19 декабря приняло единогласно. Но через девять дней горсобрание избрало мэром Катри Райк, и теперь ее команда говорит о необходимости заново критически посмотреть на главный финансовый документ города.