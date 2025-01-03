Министр: общая электростанция стран Балтии может быть запущена к 2030 году

Литва хотела бы совместно с Латвией и Эстонией построить новую общую электростанцию, которая, по словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, может быть готова к 2030 году, при этом станция не будет атомной.
- Официальной реакции Эстонии и Латвии на инициативу Литвы пока не последовало. Foto: Scanpics
Вайчюнас пояснил, что речь идет об электростанции, которую можно было бы построить как можно скорее, при этом по оценке, прописанной в Национальной стратегии энергетической независимости Литвы практическое внедрение малых ядерных реакторов станет возможным только после 2030 года. Слова министра приводит Rus.ERR
.
«Атомные электростанции малой мощности, вероятно, станут возможными не ранее 2032-2033 годов, то есть потребуются другие технологии», – заявил министр.
Ранее в правительстве Литвы заявили о планах обратиться к Эстонии и Латвии с предложением совместно построить новую электростанцию для обеспечения гибкой выработки электроэнергии и энергетической безопасности.
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