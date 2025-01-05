Канцлер Австрии уходит в отставку: переговоры провалились

Карл Нехаммер покинет посты канцлера Австрии и председателя Австрийской народной партии после провала коалиционных переговоров, передает DW
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- Канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал свою отставку. В стране, вероятно, пройдут новые выборы. Foto: Lisa Leutner
Канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал свою отставку. Глава кабмина вечером в субботу, 4 января, сообщил в соцсети X о провале коалиционных переговоров между консервативной Австрийской народной партией (АНП), председателем которой он является, и Социал-демократической партией Австрии (СДПА).
«Мы вели долгие и честные переговоры. С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов», – указал Нехаммер. "»оэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать», – добавил он.
«Как федеральный канцлер, а также как председатель партии Народной партии, в ближайшие несколько дней я уйду (с постов. - Ред.)», – отметил глава кабмина, оговорившись, что хочет обеспечить упорядоченный переходный период.
В Австрии, вероятно, пройдут новые выборы
По данным Reuters, в Австрии, вероятно, будут запланированы новые парламентские выборы.
Ранее, 3 января, партия «Новой Австрии и Либерального форума» (NEOS) вышла из переговоров, таким образом провалилась попытка сформировать трехпартийное правительство.
«Очевидно, что деструктивные силы внутри СДПА взяли верх», – указал Карл Нехаммер. Он также исключил возможность любого диалога с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС). «Глубоко убежден, что радикалы ни для одной проблемы не предлагают решения», – резюмировал он.
Победа правых популистов
Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября 2024 года. Победу одержала правопопулистская Австрийская партия свободы, получив 28,85 процента голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3 процента, социал-демократы заручились поддержкой 21,1 процента избирателей, NEOS набрал чуть больше девяти процентов.
Лидер АПС Херберт Кикль не встретил желания АПС и СДПА формировать коалицию с правыми популистами. Поэтому консерваторы, социал-демократы и либералы в ноябре начали переговоры. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.
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