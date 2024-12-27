Назад 27.12.24, 11:34 Зачем мы идем туда, откуда выкарабкалась Аргентина? Ровно год новый президент ведет Аргентину в ту сторону, где Эстония находится уже давно. Однако наше правительство, похоже, поворачивает страну навстречу Аргентине, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

Андрей Деменков. Foto: Личный архив

Год назад я писал в «ДВ» о том, что избрание аргентинским президентом отчаянного анархо-капиталиста Хавьера Милея может придать новое дыхание пребывающему не в лучшей форме глобальному либерализму. А главное – преподнести важный урок Эстонии, руководство которой все дальше уводит страну куда-то влево от доказавшей свою эффективность право-либеральной экономической модели. Если свой опыт не способен вразумить, может, чужой впечатлит?

Чего добился Милей в 2024-м? Впервые за многие годы у Аргентины профицитный бюджет. Причем настолько, что даже после выплаты процентов по госдолгу он все равно останется в небольшом плюсе. Еще в прошлом году страна была на грани дефолта.

Резать к чертовой матери!

Ради оздоровления пришлось пойти на радикальное сокращение государственных расходов. Министерств стало вдвое меньше, только 9. Были уволены около 30 тыс. госслужащих (всего 1%, так что основные сокращения еще впереди), резко снижены многочисленные дотации населению (например, на оплату счетов за электричество), всевозможные пособия. В целом удалось урезать расходную часть государства на добрую четверть.

До Милея правительства Аргентины отчаянно пытались держать относительно стабильным обменный курс национальной валюты. Все искусственные меры вели лишь к процветанию подпольной торговли. Девальвация песо втрое почти выровняла официальный обменный курс с курсом черного рынка. Но Милей все равно намерен заменить его на американский доллар, чтобы никто в стране не мог манипулировать национальной валютой в угоду политическому курсу.

Если в 2023-м аргентинцы сократили свои сбережения в банках на 2 млрд долларов, то в нынешнем к сентябрю депозиты пополнились на 19 млрд. Этому явно способствовало не только общее оздоровление финансовой системы, но и объявленная правительством налоговая амнистия для тех доходов, которые легализуются.

В 2023-м инфляция била мировые рекорды и превысила 211%, по итогам 2024-го ожидается на уровне 140%. Впрочем, более наглядную динамику дает помесячное сравнение: с 25,5% в декабре прошлого года рост цен замедлился до 2,4% в ноябре нынешнего.

Центробанк после долгого периода повышения процентной ставки снизил ее со 126% в конце прошлого года до 32% в декабре 2024-го.

Резкое оздоровление государственных финансов оживило экономику и возвращает в Аргентину инвестиции. По итогам 2024-го пока ожидается спад ВВП на 3-3,5%, однако ко второму кварталу уже зафиксирован приличный подъем на 3,9%. Большинство прогнозов на следующий год – рост на 5%.

С 23 декабря прекращается действие PAIS (налога за всеобщее и солидарное развитие Аргентины). Он добавлял 8% к ценам импортных товаров и услуг. Помимо прочего, это отразится на стоимости для аргентинцев иностранных потоковых сервисов вроде Netflix и Spotify.

Милей встречает новый, 2025-й год, в отличном настроении. Если в декабре прошлого он предупреждал сограждан, что сначала их ждут трудности переходного периода и спад уровня жизни, то в своем недавнем обращении к народу пообещал отныне только хорошие новости.

Если процессы не остановить, если и дальше аргентинская экономика будет выздоравливать, а наша чувствовать себя все хуже, государства обязательно встретятся на шкале благополучия.

Конечно, до полной победы еще далеко. Милею, не обладая большинством сторонников в парламенте, удается провести не все задуманные реформы, да и те, что ведутся, зачастую осуществляются не в полном объеме. Серьезным испытанием станут парламентские выборы в 2025-м. Однако, как ни странно, большинство привыкших к патернализму аргентинцев, по результатам соцопросов, пока поддерживают президента. Поэтому оптимизм его вполне обоснован.

Встреча на шкале

Перечисляя меры, предпринятые Милеем в уходящем году, я не мог избавиться от мысли, насколько они отличаются от того, что делает наше правительство, решая экономические проблемы Эстонии.

Запланированное уже на годы вперед тотальное повышение налогов никак не способствует оживлению внутреннего потребления и выходу экономики из затянувшегося спада. Еще в начале века отношение любого правительства к бюджетному дефициту было очень настороженным, его всячески избегали.

В последние годы восприятие этого явления, крайне опасного для здоровья государственных финансов, довольно спокойное. Правительство озабочено лишь тем, как бы технически (но не в реальности) уложиться в дефицит не более 3% ВВП, как велят нормативы ЕС. А где перманентная бюджетная дыра, там и рост долгов. Пока у нас госдолг один из самых низких в ЕС, но растет он стремительно.

Единственное, в чем мы опередили Милея – это отказ от национальной валюты, только в пользу евро, а не доллара.

Разумеется, на сегодня финансовая и в целом экономическая обстановка в Эстонии несравнимо лучше, чем в Аргентине, которую только начал лечить новый президент. Даже с учетом негативного тренда, мы можем еще долго ухудшать наше положение… Но если процессы не остановить, если и дальше аргентинская экономика будет выздоравливать, а наша чувствовать себя все хуже, государства обязательно встретятся на шкале благополучия. А затем вновь разойдутся: Эстония отправится туда, откуда ведет Милей свою страну, а Аргентина – к тем позициям, с которых мы уже начинаем опускаться.

История учит, что многие процессы, однажды начавшись, становятся долгосрочным трендом и доходят до своего логического завершения. Кто мог подумать в 2000-м году, что Владимир Путин пришел в Кремль на десятилетия и приведет страну к чудовищной войне в Украине? Так и мы сегодня не представляем, стала ли Эстония на новый путь или это все же лишь временное отклонение от прежнего, хорошо известного курса.

Сегодня многим покажется, что я слишком сгущаю краски. Конечно, обе страны еще могут изменить траекторию пути. Аргентину уже неоднократно пытались реформировать, но раз за разом народ быстро сметал реформаторов и возвращал к власти тех, кто держал страну в привычном болоте. Наши сегодняшние проблемы могут оказаться временными, особенно если на следующих выборах к власти придет новая коалиция. Только вот пока что-то не видно альтернативы реформистам, которые все левеют, но популярность теряют не столь стремительно.