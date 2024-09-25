Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,12%260,63
  • OMX Riga−0,57%880,96
  • OMX Tallinn−0,19%1 681,27
  • OMX Vilnius0,15%1 006,11
  • S&P 5000,00%5 732,93
  • DOW 300,00%42 208,22
  • Nasdaq 0,56%18 074,52
  • FTSE 100−0,01%8 281,54
  • Nikkei 225−0,19%37 870,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,94
  • OMX Baltic−0,12%260,63
  • OMX Riga−0,57%880,96
  • OMX Tallinn−0,19%1 681,27
  • OMX Vilnius0,15%1 006,11
  • S&P 5000,00%5 732,93
  • DOW 300,00%42 208,22
  • Nasdaq 0,56%18 074,52
  • FTSE 100−0,01%8 281,54
  • Nikkei 225−0,19%37 870,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,94
  • 25.09.24, 15:53

Свет: Eesti Raudtee необходим кредит в 70 млн евро

Министр инфраструктуры Владимир Свет запросил у Министерства финансов разрешение на увеличение долговой нагрузки компании Eesti Raudtee, однако это решение затрагивает не только само государственное предприятие, но и увеличивает долговую нагрузку Эстонии, передает rus.err.ee.
Министр инфраструктуры Владимир Свет.
  • Министр инфраструктуры Владимир Свет. Foto: Andras Kralla
Ведущий аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Маргус Тяхт сказал ERR, что с 2019 года Департамент статистики классифицирует Eesti Raudtee как часть государственного сектора: «Это означает, что вся их деятельность теперь влияет на финансовые показатели государственного сектора. Взятые ими кредиты увеличивают долговую нагрузку».
«Необходимо взять дополнительный инвестиционный кредит в размере 70 миллионов евро на 2026-2028 годы, для чего компания начала предварительные консультации с EIB. Без этого не удастся обновить системы безопасности на отрезке Юлемисте-Аэгвийду и на станциях Мууга и Маарду», – отметил Свет.
Кроме того, по словам Света, без кредита не удастся также завершить проект электрификации, что также помешает пассажирским поездам достичь скорости 160 километров в час.
«Если кредит не будет получен, инвестиционные возможности AS Eesti Raudtee исчерпаются в 2026 году, и не будут сделаны так называемые обычные инвестиции – капитальный ремонт железнодорожного полотна и регулярный ремонт железнодорожных сооружений (мостов, труб, платформ, переездов и переходов). Это напрямую повлияет на непрерывность работы и безопасность железной дороги, в результате чего придется снижать скорости движения», – пояснил министр инфраструктуры.

Похожие статьи

Mнения
  • 17.07.24, 14:00
Мы не знаем, зачем строим Rail Baltica. Может, займемся другими делами?
Журналист ДВ Алексей Шишкин полагает, что у проекта железной дороги Rail Baltica в нынешнем виде нет реалистичной цели, но и закрыть его уже не получится. Но можно подумать о перенаправлении части средств на другие проекты – например, модернизацию существующей транспортной сети или прокладку других стратегически важных дорог, например, в Ида-Вирумаа.
Новости
  • 07.06.24, 11:55
Государство выставило убыточный Operail на аукцион
Государство выставило на аукцион железнодорожную компанию Operail с целью продать все направления деятельности железнодорожной компании. Operail лишилась основного источника дохода и понесла большие убытки после прекращения поставок из России.
Новости
  • 04.05.15, 16:04
Вырвался с госслужбы: Адамсона не прельщает даже пост главы Eesti Raudtee
По словам гендиректора Департамента шоссейных дорог Айво Адамсона, внезапно объявившего о своей отставке, он принял это решение добровольно, поскольку «чаша переполнилась».
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.09.24, 15:16
Известное в Эстонии платежное приложение обанкротилось
2
Новости
  • 23.09.24, 06:00
«Капиталист поневоле» хочет вывести завод из Йыхви в европейский ТОП 5
3
Интервью
  • 24.09.24, 06:08
Федор Берман: кризис для BLRT продолжается
4
Новости
  • 24.09.24, 12:06
Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены
5
Новости
  • 23.09.24, 17:08
Реало: в Литве приветствуют белорусских и российских предпринимателей
6
Эпицентр
  • 24.09.24, 13:24
Эстония говорит «нет»: индийцам стало труднее попасть в нашу страну

Последние новости

Новости
  • 25.09.24, 15:53
Свет: Eesti Raudtee необходим кредит в 70 млн евро
Новости
  • 25.09.24, 15:48
Как государство видит будущее Силламяэского порта?
Инвестор Тоомас
  • 25.09.24, 15:24
Инвестор Тоомас: акции перевозчиков морских грузов неожиданно полетели вверх
Mнения
  • 25.09.24, 13:37
Глава логистической компании: рост налогов приведет к очередному кризису
Эпицентр
  • 25.09.24, 13:32
Испания, Таиланд или Дубай? Эксперты недвижимости хвалят и критикуют
Новости
  • 25.09.24, 13:12
В Швеции задержали эстонца по делу об отмывании денег

Сейчас в фокусе

Федор Берман: кризис для BLRT продолжается
Интервью
  • 24.09.24, 06:08
Федор Берман: кризис для BLRT продолжается
Хотя снаружи жилой комплекс Teletorni Kodud выглядит готовым, здания были построены с серьезными дефектами и до сих пор не получили разрешения на эксплуатацию. Часть проблем квартирное товарищество сумело устранить.
Новости
  • 24.09.24, 12:06
Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены
Основатели литовского стартапа kevin. Павелас Соколовас и Тадас Тамошюнас.
Новости
  • 23.09.24, 15:16
Известное в Эстонии платежное приложение обанкротилось
Еще этой весной владельцы Parme Trans смотрели в будущее с оптимизмом, однако реальность оказалась жестока.
Новости
  • 24.09.24, 13:40
Транспортная компания движется к ликвидации: в правлении появился «могильщик»
Эстония говорит «нет»: индийцам стало труднее попасть в нашу страну
Эпицентр
  • 24.09.24, 13:24
Эстония говорит «нет»: индийцам стало труднее попасть в нашу страну
«Мы ожидаем умеренного и постепенного восстановления экономики Эстонии», – заявил неделю назад президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на конференции «Äriplaan».
Новости
  • 24.09.24, 11:55
Повышение налогов съест половину экономического роста следующего года
обновлено
«Литовцы очень амбициозны по своей культуре, они действуют быстрее, не раздумывают так много, как привыкли эстонцы. Часто в первый раз они допускают небольшую ошибку, но потом исправляют ее. Во время кризисов такое поведение оправдано – мы двигаемся дальше, а не обсуждаем, что не так и почему ничего нельзя сделать», – сказала руководитель компании по утилизации отходов Ragn-Sells Кай Реало.
Новости
  • 23.09.24, 17:08
Реало: в Литве приветствуют белорусских и российских предпринимателей
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?
  • ST
Content Marketing
  • 24.09.24, 12:35
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024