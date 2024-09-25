Свет: Eesti Raudtee необходим кредит в 70 млн евро

Министр инфраструктуры Владимир Свет запросил у Министерства финансов разрешение на увеличение долговой нагрузки компании Eesti Raudtee, однако это решение затрагивает не только само государственное предприятие, но и увеличивает долговую нагрузку Эстонии, передает rus.err.ee.
- Министр инфраструктуры Владимир Свет. Foto: Andras Kralla
Ведущий аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Маргус Тяхт сказал ERR, что с 2019 года Департамент статистики классифицирует Eesti Raudtee как часть государственного сектора: «Это означает, что вся их деятельность теперь влияет на финансовые показатели государственного сектора. Взятые ими кредиты увеличивают долговую нагрузку».
«Необходимо взять дополнительный инвестиционный кредит в размере 70 миллионов евро на 2026-2028 годы, для чего компания начала предварительные консультации с EIB. Без этого не удастся обновить системы безопасности на отрезке Юлемисте-Аэгвийду и на станциях Мууга и Маарду», – отметил Свет.
Кроме того, по словам Света, без кредита не удастся также завершить проект электрификации, что также помешает пассажирским поездам достичь скорости 160 километров в час.
«Если кредит не будет получен, инвестиционные возможности AS Eesti Raudtee исчерпаются в 2026 году, и не будут сделаны так называемые обычные инвестиции – капитальный ремонт железнодорожного полотна и регулярный ремонт железнодорожных сооружений (мостов, труб, платформ, переездов и переходов). Это напрямую повлияет на непрерывность работы и безопасность железной дороги, в результате чего придется снижать скорости движения», – пояснил министр инфраструктуры.
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