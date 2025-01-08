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  • 09.01.25, 10:29

Финляндия выдала Eagle S запрет на передвижение

Финский департамент транспорта и связи Traficom выявил на подозреваемом в повреждении подводного кабеля Estlink 2 судне Eagle S настолько серьезные недостатки, что ему было запрещено выходить в море до их устранения.
Якорь судна, подозреваемого в повреждении подводного кабеля Estlink 2, был поднят на борт шведского военного корабля HMS Belos.
  • Якорь судна, подозреваемого в повреждении подводного кабеля Estlink 2, был поднят на борт шведского военного корабля HMS Belos. Foto: Soome piirivalve
Вчера финская полиция сообщила, что в ночь на понедельник обнаружила на морском дне якорь, который, как предполагается, принадлежит Eagle S. В понедельник вечером якорь подняли со дна.
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