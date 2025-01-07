Причина поломки Estlink: в Финском заливе обнаружен якорь танкера Eagle S

Якорь танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе, был найден на дне моря экипажем корабля ВМС Швеции HMS Belos, передает Yle.
- Танкер Eagle S, шедший под флагом Островов Кука и предположительно повредивший кабель Estlink, связывают с «теневым флотом» России. Foto: Scanpix
ВМС Финляндии сообщили 5 января, что шведское спасательное судно для подлодок помогает финнам в подводных операциях.
Якорь теперь находится в распоряжении финских властей, и его сразу начнут тщательно исследовать.
По данным Yle, якорь был найден на большой глубине, до 80 метров. Информация о точной локации не распространяется.
Центральная криминальная полиция подозревает, что якорем был перерезан электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также повреждены четыре коммуникационных кабеля. Полиция подозревает восемь членов экипажа Eagle S в совершении серьезных актов вандализма и серьезных нарушениях в сфере телекоммуникаций.
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