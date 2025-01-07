Назад 07.01.25, 15:19 Причина поломки Estlink: в Финском заливе обнаружен якорь танкера Eagle S Якорь танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе, был найден на дне моря экипажем корабля ВМС Швеции HMS Belos, передает Yle.

Танкер Eagle S, шедший под флагом Островов Кука и предположительно повредивший кабель Estlink, связывают с «теневым флотом» России. Foto: Scanpix

ВМС Финляндии сообщили 5 января, что шведское спасательное судно для подлодок помогает финнам в подводных операциях.

Якорь теперь находится в распоряжении финских властей, и его сразу начнут тщательно исследовать.

По данным Yle, якорь был найден на большой глубине, до 80 метров. Информация о точной локации не распространяется.

Центральная криминальная полиция подозревает, что якорем был перерезан электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также повреждены четыре коммуникационных кабеля. Полиция подозревает восемь членов экипажа Eagle S в совершении серьезных актов вандализма и серьезных нарушениях в сфере телекоммуникаций.