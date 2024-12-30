Финская полиция – о повреждении Estlink: на дне обнаружен след от якоря длиной в десятки километров

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что на дне моря в Финском заливе обнаружен след от волочения длиной в несколько десятков километров, передает Yle.
- В повреждении электрокабеля Estlink 2 и четырех кабелей связи подозревается танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Foto: Scanpix
«След достигает десятков километров в длину. Пока не удалось точно установить, в каком месте якорь был опущен», – говорится в пресс-релизе полиции.
Инспектор полиции Сами Пайла подтвердил в интервью Yle, что подводные исследования, проводившиеся на месте повреждения кабеля Estlink 2, постепенно проясняют картину произошедшего.
«След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след от волочения] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров», – уточнил Пайла в интервью Yle.
Он отметил, что Центральная криминальная полиция уже имеет предварительное представление о случившемся: «В настоящее время мы предполагаем, что след от волочения является якорным следом судна Eagle S. Мы смогли выяснить это благодаря подводным исследованиям. Работа велась в сотрудничестве между Пограничной службой и Центральной криминальной полицией, и я могу сказать, что у нас есть предварительное понимание того, что произошло в море и как образовался этот якорный след».
В повреждении электрокабеля Estlink 2 и четырех кабелей связи подозревается танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Центральная криминальная полиция задержала танкер и держит его вблизи Порвоо. Экипаж Eagle S, который состоит из граждан Грузии и Индии, подвергают допросам.
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Соединяющий Эстонию и Финляндию электрический кабель Estlink 2 останется неисправным предположительно до августа следующего года. Из-за этого стоимость электричества может вырасти в среднем на 10%.
Правительство Финляндии приняло решение задержать нефтяной танкер Eagle S после повреждения морского кабеля Estlink 2 прежде, чем он повредил Estlink 1 и газопровод Balticconnector, который пострадал в октябре прошлого года от китайского грузового судна Newnew Polar Bear.
Продолжительность ремонта и масштаб повреждений электрического кабеля Estlink 2 станут понятны в течение нескольких недель, а для ремонта будут использованы доходы от платы за перегрузку.
Издание Lloyd’s List пишет, что на нефтяном танкере Eagle S, задержанном финскими властями на Рождество по подозрению в повреждении электрического кабеля Estlink, находилось большое количество разведывательной техники для слежки за происходящим в Балтийском море.
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