Назад 30.12.24, 09:59 Финская полиция – о повреждении Estlink: на дне обнаружен след от якоря длиной в десятки километров Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что на дне моря в Финском заливе обнаружен след от волочения длиной в несколько десятков километров, передает Yle.

В повреждении электрокабеля Estlink 2 и четырех кабелей связи подозревается танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Foto: Scanpix

«След достигает десятков километров в длину. Пока не удалось точно установить, в каком месте якорь был опущен», – говорится в пресс-релизе полиции.

Инспектор полиции Сами Пайла подтвердил в интервью Yle, что подводные исследования, проводившиеся на месте повреждения кабеля Estlink 2, постепенно проясняют картину произошедшего.

«След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след от волочения] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров», – уточнил Пайла в интервью Yle.

Он отметил, что Центральная криминальная полиция уже имеет предварительное представление о случившемся: «В настоящее время мы предполагаем, что след от волочения является якорным следом судна Eagle S. Мы смогли выяснить это благодаря подводным исследованиям. Работа велась в сотрудничестве между Пограничной службой и Центральной криминальной полицией, и я могу сказать, что у нас есть предварительное понимание того, что произошло в море и как образовался этот якорный след».

В повреждении электрокабеля Estlink 2 и четырех кабелей связи подозревается танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Центральная криминальная полиция задержала танкер и держит его вблизи Порвоо. Экипаж Eagle S, который состоит из граждан Грузии и Индии, подвергают допросам.