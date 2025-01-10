Производитель мебели Delux покупает текстильное предприятие в Вильянди

Генеральный директор и основной владелец компании Delux Holding, производящей кровати в Вильянди, Йоран Шёхольм нуждался в производстве подушек и одеял, и нашёл подходящие мощности в Вильянди – компанию Mivar-Viva. Foto: Väinu Rozental
«У нас нет сильного собственного бренда, как у Delux. В долгосрочной перспективе это (продажа производства Delux – прим. ред.) принесёт значительную пользу», – отметил один из владельцев и председатель совета директоров Mivar-Viva Гуннар Крафт. Mivar-Viva в основном занимается субподрядом без использования брендинга.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Текущий рейтинг мебельной промышленности показывает, что успех достигается благодаря уникальному продукту и смелости следовать выбранному пути. В то же время одна из компаний, вошедшая в ТОП, заявила, что пришло время поставить точку в своем бизнесе.
Последние два года предприниматели из сферы торговли ждали роста уверенности потребителей и объемов продаж, но пришли к выводу, что человек без уверенности в будущем склонен к осторожности, и ожидать увеличения потребления в ближайшее время не стоит.
В то время как Европа стремится к достижению углеродной нейтральности, эстонские леса из поглотителей углекислого газа превратились в его источник. Лесной сектор настаивает на продолжении вырубок в прежнем объеме.
Материнская компания шведского мебельного концерна IKEA выкупила магазины в странах Балтии у семейной компании из Исландии. Это необычный шаг, поскольку в других регионах магазинами IKEA управляют держатели франшизы.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.