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  • 13.12.24, 17:10

Странная сделка: бизнес IKEA в Эстонии продан шведам

Материнская компания шведского мебельного концерна IKEA выкупила магазины в странах Балтии у семейной компании из Исландии. Это необычный шаг, поскольку в других регионах магазинами IKEA управляют держатели франшизы.
Руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер и директор по расширению Inter IKEA Мария Йоханссон выразили радость по поводу сделки. Концерн IKEA стал значительно ближе к своему балтийскому подразделению.
  • Руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер и директор по расширению Inter IKEA Мария Йоханссон выразили радость по поводу сделки. Концерн IKEA стал значительно ближе к своему балтийскому подразделению. Foto: Liis Treimann
Директор по расширению Inter IKEA Мария Йоханссон пояснила Äripäev, что франшиза в странах Балтии ранее принадлежала исландской семейной компании Hof. В прошлом году владельцы Hof решили выйти из бизнеса в странах Балтии, но у них не было возможности передать его кому-либо. «Они спросили, должны ли мы продать бизнес или что нам делать»,— рассказала Йоханссон.

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