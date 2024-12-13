Странная сделка: бизнес IKEA в Эстонии продан шведам
Материнская компания шведского мебельного концерна IKEA выкупила магазины в странах Балтии у семейной компании из Исландии. Это необычный шаг, поскольку в других регионах магазинами IKEA управляют держатели франшизы.
Руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер и директор по расширению Inter IKEA Мария Йоханссон выразили радость по поводу сделки. Концерн IKEA стал значительно ближе к своему балтийскому подразделению. Foto: Liis Treimann
Директор по расширению Inter IKEA Мария Йоханссон пояснила Äripäev, что франшиза в странах Балтии ранее принадлежала исландской семейной компании Hof. В прошлом году владельцы Hof решили выйти из бизнеса в странах Балтии, но у них не было возможности передать его кому-либо. «Они спросили, должны ли мы продать бизнес или что нам делать»,— рассказала Йоханссон.
Компания Runikon Retail OÜ, управляющая магазинами IKEA, по жалобе потребителя была внесена в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), но позже была оттуда удалена.
Представитель премиальных европейских брендов, предприниматель Сергей Пярн уверен: в Эстонии никогда не появится полноценного аутлет-комплекса, попытки Т1 занять эту нишу были обречены на провал. И дело не в платежеспособности аудитории.
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