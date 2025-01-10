Назад 10.01.25, 10:19 Союз отелей и ресторанов получит нового исполнительного директора Руководитель Союза отелей и ресторанов Киллу Майдла покидает свой пост, и с февраля на ее место приходит Кюлли Кранер, которая ранее работала в Министерстве экономики.

Бывший руководитель союза Киллу Майдла отправляется создавать спа-центр в Ида-Вирумаа. Foto: Andras Kralla

Кюлли Кранер, возглавлявшая сферу туризма в министерстве, станет исполнительным директором Союза отелей и ресторанов (EHRL) с 25 февраля. Последние 20 лет она проработала в государственном секторе. В Министерстве экономики и коммуникаций она отвечала за развитие и продвижение туристической отрасли.