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  • 10.01.25, 10:19

Союз отелей и ресторанов получит нового исполнительного директора

Руководитель Союза отелей и ресторанов Киллу Майдла покидает свой пост, и с февраля на ее место приходит Кюлли Кранер, которая ранее работала в Министерстве экономики.
Бывший руководитель союза Киллу Майдла отправляется создавать спа-центр в Ида-Вирумаа.
  • Бывший руководитель союза Киллу Майдла отправляется создавать спа-центр в Ида-Вирумаа. Foto: Andras Kralla
Кюлли Кранер, возглавлявшая сферу туризма в министерстве, станет исполнительным директором Союза отелей и ресторанов (EHRL) с 25 февраля. Последние 20 лет она проработала в государственном секторе. В Министерстве экономики и коммуникаций она отвечала за развитие и продвижение туристической отрасли.
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