Союз отелей и ресторанов получит нового исполнительного директора

Бывший руководитель союза Киллу Майдла отправляется создавать спа-центр в Ида-Вирумаа. Foto: Andras Kralla
Кюлли Кранер, возглавлявшая сферу туризма в министерстве, станет исполнительным директором Союза отелей и ресторанов (EHRL) с 25 февраля. Последние 20 лет она проработала в государственном секторе. В Министерстве экономики и коммуникаций она отвечала за развитие и продвижение туристической отрасли.
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Восстановление слабого спроса создало ситуацию, в которой жесткая конкуренция заставляет идти на огромные уступки, чтобы выжить, замечает исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.
По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, число туристов за последний год не увеличилось, что отражает реальное положение дел – эстонские отельеры находятся в глубоком кризисе.
Число ночевок иностранных туристов в мае значительно выросло, и июнь также прошел успешно, однако бронирования по-прежнему совершаются в последний момент, рассказал глава Союз отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.