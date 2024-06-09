«Результаты апреля шокировали». Отели и рестораны смотрят в лето с пессимизмом

«Даже Гарри Поттер платил за палочку и котел»: организаторы детских лагерей не сдаются, вопреки росту затрат

Организаторы лагерей в Эстонии стараются удержать организации на плаву, вопреки росту себестоимости детского отдыха, снижению спроса и доли государственной поддержки. «Кризисы уходят и приходят снова, а детство бывает только один раз», – говорят предприниматели.

Организаторы лагерей в Эстонии стараются удержать организации на плаву, вопреки росту себестоимости детского отдыха, снижению спроса и доли государственной поддержки. «Кризисы уходят и приходят снова, а детство бывает только один раз», – говорят предприниматели.