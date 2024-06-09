«Результаты апреля шокировали». Отели и рестораны смотрят в лето с пессимизмом

Спа-отель в Пярну. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Компании по размещению полагают, что лето пройдет хуже, чем ожидалось, пишет ERR.

Данные Департамента статистики свидетельствуют о том, что число туристов, остановившихся в эстонских заведениях по размещению в апреле, снизилось по сравнению с прошлым годом.

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