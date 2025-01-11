Назад 11.01.25, 10:40 Проекты миллиардных заводов, претендующих на древесину RMK, продолжат борьбу на аукционе

Председатель RMK Микк Марран (на переднем плане) заявил, что аукцион является наиболее прозрачным и обеспечивающим справедливую цену способом продажи государственной собственности. Foto: Лийс Трейман

Правление Государственного центра управления лесами (RMK) решило, что среди пяти компаний, заинтересованных в строительстве заводов по химической переработке древесины, не выявился один явный лидер, поэтому решающим фактором станет цена.

«По результатам оценки бизнес-планов все проекты по отдельности являются осуществимыми. Различия в результатах оценки незначительны или вовсе отсутствуют, поэтому ни один проект не выделился как лучший», — отметил председатель оценочной комиссии, руководитель направления бизнес-развития Министерства экономики и коммуникаций Индрек Каинг.