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  • 23.11.24, 14:30

RMK делает работу над ошибками после аудита Госконтроля

Центр управления государственными лесами (RMK) сообщил, что усовершенствовал руководство по продаже древесины по долгосрочным контрактам и методику оценки предложений.
После жесткой оценки Государственного контроля руководитель RMK Микк Марран пересматривает процедуры заключения сделок с древесиной.
  • После жесткой оценки Государственного контроля руководитель RMK Микк Марран пересматривает процедуры заключения сделок с древесиной. Foto: Liis Treimann
«Обновление руководства по продаже древесины – это одна из запланированных RMK мер в ответ на аудит Государственного контроля», – заявил руководитель RMK Микк Марран в пресс-релизе.

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