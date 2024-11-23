RMK делает работу над ошибками после аудита Госконтроля

Правила ведения переговоров и согласования цены заключенных Центром управления государственными лесами (RMK) долгосрочных договоров не создают предпосылок для продажи лесоматериалов по рыночной цене, что является требованием, вытекающим из Закона о лесе, следует из аудиторского отчета Государственного контроля.
Тайные сделки Рауля Кирьянена с государством создали его предприятию Graanul Invest комфортные условия для расширения и развития. Конкуренты не против того, что государство поддерживает бизнес, но пребывают в недоумении от того, почему оно делает это тайно.
Менеджеров Центра управления лесным хозяйством (RMK), в 2013-2014 годах заключавших непубличные соглашения с Graanul Invest Рауля Кирьянена ради строительства нового крупного предприятия, хочется одновременно обругать за непрозрачность работы и похвалить за эффективное «ухаживание» за строптивым инвестором, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.