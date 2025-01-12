Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»

Два года назад компания Ööd, выпускающая малогабаритные дома с зеркальным остеклением, вела переговоры о сотрудничестве с одним эстонским бизнесменом. Впоследствии друг этого бизнесмена начал делать сауны, напоминавшие те, о которых говорилось на встрече. Теперь Ööd подозревает, что эта компания скопировала ее идею.