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  • 12.01.25, 15:06

Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»

Эстонский производитель зеркальных домов Ööd House, вероятно, является едва ли не единственной эстонской производственной компанией, которая успешно пробилась на рынок США. В этом году компания прогнозирует самый большой рост в своей истории.
По мнению одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в Эстонии все еще остается довольно дешевым, даже по сравнению с другими европейскими странами.
  • По мнению одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в Эстонии все еще остается довольно дешевым, даже по сравнению с другими европейскими странами. Foto: Jassu Hertsmann
«Насколько мне известно, мы единственная эстонская компания, которая вышла на американский рынок и смогла выжить там в качестве производственного предприятия», – сказал один из основателей Ööd House Яак Тийк.
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